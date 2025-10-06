SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AST live B
Andre Struempel

AST live B

Andre Struempel
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 9%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
38 (90.47%)
Loss Trade:
4 (9.52%)
Best Trade:
6.30 EUR
Worst Trade:
-8.51 EUR
Profitto lordo:
117.37 EUR (7 440 pips)
Perdita lorda:
-24.54 EUR (1 984 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (71.78 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
71.78 EUR (27)
Indice di Sharpe:
0.73
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.36%
Ultimo trade:
35 minuti fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
10.91
Long Trade:
26 (61.90%)
Short Trade:
16 (38.10%)
Fattore di profitto:
4.78
Profitto previsto:
2.21 EUR
Profitto medio:
3.09 EUR
Perdita media:
-6.14 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-8.51 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-8.51 EUR (1)
Crescita mensile:
8.91%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
8.51 EUR (0.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.79% (8.51 EUR)
Per equità:
8.58% (125.63 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 9
EURUSD 8
GBPUSD 7
USDJPY 6
GBPCHF 4
AUDUSD 3
EURGBP 2
USDCHF 2
USDCAD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 1
EURUSD 12
GBPUSD 28
USDJPY 12
GBPCHF 19
AUDUSD 11
EURGBP 5
USDCHF 14
USDCAD 3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD 190
EURUSD 278
GBPUSD 1.5K
USDJPY 1.1K
GBPCHF 808
AUDUSD 609
EURGBP 399
USDCHF 398
USDCAD 184
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.30 EUR
Worst Trade: -9 EUR
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +71.78 EUR
Massima perdita consecutiva: -8.51 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live07
0.00 × 5
SigmaPrimary-Real
0.00 × 2
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
GoMarkets-Real 1
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.33 × 18
ICMarkets-Live22
0.33 × 180
ICMarketsSC-Live26
0.42 × 226
ICMarketsSC-Live20
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live32
0.65 × 642
ICMarketsSC-Live22
0.67 × 900
LQD1-Live01
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.76 × 157
ICMarketsSC-Live14
0.77 × 1460
ICMarketsSC-Live08
0.88 × 49
Pepperstone-Edge09
0.90 × 10
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarkets-Live18
1.03 × 40
ICMarkets-Live24
1.13 × 111
ICMarketsSC-Live07
1.13 × 134
Pepperstone-Edge07
1.18 × 17
ICMarketsSC-Live16
1.19 × 816
Tickmill-Live
1.25 × 934
Pepperstone-Edge02
1.25 × 213
ICMarketsSC-Live27
1.26 × 852
76 più
Non ci sono recensioni
2025.10.06 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
