- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
38 (90.47%)
Loss Trade:
4 (9.52%)
Best Trade:
6.30 EUR
Worst Trade:
-8.51 EUR
Profitto lordo:
117.37 EUR (7 440 pips)
Perdita lorda:
-24.54 EUR (1 984 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (71.78 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
71.78 EUR (27)
Indice di Sharpe:
0.73
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.36%
Ultimo trade:
35 minuti fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
10.91
Long Trade:
26 (61.90%)
Short Trade:
16 (38.10%)
Fattore di profitto:
4.78
Profitto previsto:
2.21 EUR
Profitto medio:
3.09 EUR
Perdita media:
-6.14 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-8.51 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-8.51 EUR (1)
Crescita mensile:
8.91%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
8.51 EUR (0.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.79% (8.51 EUR)
Per equità:
8.58% (125.63 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|9
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|7
|USDJPY
|6
|GBPCHF
|4
|AUDUSD
|3
|EURGBP
|2
|USDCHF
|2
|USDCAD
|1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|1
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|28
|USDJPY
|12
|GBPCHF
|19
|AUDUSD
|11
|EURGBP
|5
|USDCHF
|14
|USDCAD
|3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|190
|EURUSD
|278
|GBPUSD
|1.5K
|USDJPY
|1.1K
|GBPCHF
|808
|AUDUSD
|609
|EURGBP
|399
|USDCHF
|398
|USDCAD
|184
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.30 EUR
Worst Trade: -9 EUR
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +71.78 EUR
Massima perdita consecutiva: -8.51 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarkets-Live07
|0.00 × 5
SigmaPrimary-Real
|0.00 × 2
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 3
ICMarkets-Live23
|0.33 × 18
ICMarkets-Live22
|0.33 × 180
ICMarketsSC-Live26
|0.42 × 226
ICMarketsSC-Live20
|0.62 × 13
ICMarketsSC-Live32
|0.65 × 642
ICMarketsSC-Live22
|0.67 × 900
LQD1-Live01
|0.75 × 4
ICMarketsSC-Live09
|0.76 × 157
ICMarketsSC-Live14
|0.77 × 1460
ICMarketsSC-Live08
|0.88 × 49
Pepperstone-Edge09
|0.90 × 10
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
ICMarkets-Live18
|1.03 × 40
ICMarkets-Live24
|1.13 × 111
ICMarketsSC-Live07
|1.13 × 134
Pepperstone-Edge07
|1.18 × 17
ICMarketsSC-Live16
|1.19 × 816
Tickmill-Live
|1.25 × 934
Pepperstone-Edge02
|1.25 × 213
ICMarketsSC-Live27
|1.26 × 852
76 più
