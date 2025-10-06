SegnaliSezioni
Simonas Kavaliauskas

Macchiato

Simonas Kavaliauskas
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -85%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
65
Profit Trade:
43 (66.15%)
Loss Trade:
22 (33.85%)
Best Trade:
98.29 EUR
Worst Trade:
-410.89 EUR
Profitto lordo:
323.16 EUR (3 680 pips)
Perdita lorda:
-980.87 EUR (10 214 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (127.22 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
127.22 EUR (9)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
2.27%
Massimo carico di deposito:
5.08%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
65
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
-0.88
Long Trade:
2 (3.08%)
Short Trade:
63 (96.92%)
Fattore di profitto:
0.33
Profitto previsto:
-10.12 EUR
Profitto medio:
7.52 EUR
Perdita media:
-44.59 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-118.82 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-656.44 EUR (2)
Crescita mensile:
-84.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
677.47 EUR
Massimale:
748.11 EUR (437.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.33% (680.25 EUR)
Per equità:
1.23% (2.93 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 65
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -750
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -6.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +98.29 EUR
Worst Trade: -411 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +127.22 EUR
Massima perdita consecutiva: -118.82 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live04
0.00 × 2
FBS-Real-6
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.47 × 108
BlackBullMarkets-Live
2.99 × 180
FBS-Real-8
5.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.06 13:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.06 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.