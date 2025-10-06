- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
65
Profit Trade:
43 (66.15%)
Loss Trade:
22 (33.85%)
Best Trade:
98.29 EUR
Worst Trade:
-410.89 EUR
Profitto lordo:
323.16 EUR (3 680 pips)
Perdita lorda:
-980.87 EUR (10 214 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (127.22 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
127.22 EUR (9)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
2.27%
Massimo carico di deposito:
5.08%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
65
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
-0.88
Long Trade:
2 (3.08%)
Short Trade:
63 (96.92%)
Fattore di profitto:
0.33
Profitto previsto:
-10.12 EUR
Profitto medio:
7.52 EUR
Perdita media:
-44.59 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-118.82 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-656.44 EUR (2)
Crescita mensile:
-84.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
677.47 EUR
Massimale:
748.11 EUR (437.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.33% (680.25 EUR)
Per equità:
1.23% (2.93 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-750
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-6.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +98.29 EUR
Worst Trade: -411 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +127.22 EUR
Massima perdita consecutiva: -118.82 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.47 × 108
|
BlackBullMarkets-Live
|2.99 × 180
|
FBS-Real-8
|5.00 × 1
Non ci sono recensioni
