Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
15.23 USD
Worst Trade:
-1.05 USD
Profitto lordo:
99.77 USD (9 973 pips)
Perdita lorda:
-1.05 USD (105 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (68.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
68.14 USD (6)
Indice di Sharpe:
1.52
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
94.02
Long Trade:
4 (40.00%)
Short Trade:
6 (60.00%)
Fattore di profitto:
95.02
Profitto previsto:
9.87 USD
Profitto medio:
11.09 USD
Perdita media:
-1.05 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.05 USD (1)
Crescita mensile:
11.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.05 USD (0.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|9.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +15.23 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +68.14 USD
Massima perdita consecutiva: -1.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
VJX Gold Products:
MT5 https://www.mql5.com/en/market/product/146858
MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/146129
