Rakesh Dhaka

SteadyPips

Rakesh Dhaka
0 recensioni
264 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
71
Profit Trade:
41 (57.74%)
Loss Trade:
30 (42.25%)
Best Trade:
55.60 USD
Worst Trade:
-75.00 USD
Profitto lordo:
231.83 USD (62 774 pips)
Perdita lorda:
-225.18 USD (22 045 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (11.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
86.10 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
0.07
Long Trade:
43 (60.56%)
Short Trade:
28 (39.44%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
5.65 USD
Perdita media:
-7.51 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-15.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-75.00 USD (1)
Crescita mensile:
-65.93%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.29 USD
Massimale:
88.75 USD (92.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 29
GBPUSD 11
XAUUSD 7
XRPUSD 6
USDCHF 5
AUDUSD 3
DSHUSD 3
USDJPY 3
DOTUSD 1
XTIUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 8
GBPUSD 30
XAUUSD 45
XRPUSD 15
USDCHF -4
AUDUSD -1
DSHUSD 0
USDJPY -6
DOTUSD 2
XTIUSD -75
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.1K
GBPUSD 3K
XAUUSD 4.6K
XRPUSD 2.8K
USDCHF -294
AUDUSD -76
DSHUSD 319
USDJPY -628
DOTUSD 867
XTIUSD -150
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +55.60 USD
Worst Trade: -75 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11.76 USD
Massima perdita consecutiva: -15.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-2
0.86 × 339
ICTrading-MT5-4
0.99 × 1492
ScopeMarkets-Live
1.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
1.15 × 1084
FxBrew-Live
1.33 × 6
ForexTime-Live01
1.37 × 51
LiteFinance-MT5
1.40 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
1.41 × 12575
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
EquitiBrokerageSC-Live
1.57 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.64 × 41190
ICMarkets-MT5
1.74 × 4985
TradeMaxGlobal-Live
1.75 × 1135
MatchTrade-LIVE
1.75 × 4
Darwinex-Live
1.84 × 228
FocusMarkets-Real
1.95 × 385
PepperstoneUK-Live
2.00 × 231
VantageFX-Live
2.00 × 11
Want steady growth based on trend technical analysis. Please subscribe 🙏
Non ci sono recensioni
2025.10.06 11:47
Trading operations on the account were performed for only 53 days. This comprises 2.88% of days out of the 1843 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 11:47
80% of trades performed within 38 days. This comprises 2.06% of days out of the 1843 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 11:47
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
