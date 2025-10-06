- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
Trade:
71
Profit Trade:
41 (57.74%)
Loss Trade:
30 (42.25%)
Best Trade:
55.60 USD
Worst Trade:
-75.00 USD
Profitto lordo:
231.83 USD (62 774 pips)
Perdita lorda:
-225.18 USD (22 045 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (11.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
86.10 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
0.07
Long Trade:
43 (60.56%)
Short Trade:
28 (39.44%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
5.65 USD
Perdita media:
-7.51 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-15.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-75.00 USD (1)
Crescita mensile:
-65.93%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.29 USD
Massimale:
88.75 USD (92.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|29
|GBPUSD
|11
|XAUUSD
|7
|XRPUSD
|6
|USDCHF
|5
|AUDUSD
|3
|DSHUSD
|3
|USDJPY
|3
|DOTUSD
|1
|XTIUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|30
|XAUUSD
|45
|XRPUSD
|15
|USDCHF
|-4
|AUDUSD
|-1
|DSHUSD
|0
|USDJPY
|-6
|DOTUSD
|2
|XTIUSD
|-75
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.1K
|GBPUSD
|3K
|XAUUSD
|4.6K
|XRPUSD
|2.8K
|USDCHF
|-294
|AUDUSD
|-76
|DSHUSD
|319
|USDJPY
|-628
|DOTUSD
|867
|XTIUSD
|-150
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +55.60 USD
Worst Trade: -75 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11.76 USD
Massima perdita consecutiva: -15.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
