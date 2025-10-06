SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold D1gger HFT
Johan Kawijaya

Gold D1gger HFT

Johan Kawijaya
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 38 USD al mese
0%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
49 (87.50%)
Loss Trade:
7 (12.50%)
Best Trade:
47.35 USD
Worst Trade:
-11.16 USD
Profitto lordo:
393.76 USD (36 301 pips)
Perdita lorda:
-41.50 USD (3 802 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (65.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
145.29 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.59
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.76%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
31.56
Long Trade:
56 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
9.49
Profitto previsto:
6.29 USD
Profitto medio:
8.04 USD
Perdita media:
-5.93 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-10.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.16 USD (1)
Crescita mensile:
76.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.16 USD (1.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
5.36% (32.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 352
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 32K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +47.35 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +65.64 USD
Massima perdita consecutiva: -10.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.06 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
