- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
77
Profit Trade:
65 (84.41%)
Loss Trade:
12 (15.58%)
Best Trade:
11.79 USD
Worst Trade:
-61.05 USD
Profitto lordo:
164.87 USD (9 544 pips)
Perdita lorda:
-288.44 USD (18 503 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (101.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
101.71 USD (29)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
38 (49.35%)
Short Trade:
39 (50.65%)
Fattore di profitto:
0.57
Profitto previsto:
-1.60 USD
Profitto medio:
2.54 USD
Perdita media:
-24.04 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-163.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-163.06 USD (5)
Crescita mensile:
-13.95%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
124.32 USD
Massimale:
204.07 USD (72.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.12% (204.07 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
|GER40
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-131
|GER40
|8
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-9.6K
|GER40
|675
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.79 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +101.71 USD
Massima perdita consecutiva: -163.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.82 × 8364
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
|
Coinexx-Live
|10.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|10.40 × 30
AI KING Ⅰ
