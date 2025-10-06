SegnaliSezioni
AI KING 1
Mei Xie

AI KING 1

Mei Xie
0 recensioni
20 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -11%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
77
Profit Trade:
65 (84.41%)
Loss Trade:
12 (15.58%)
Best Trade:
11.79 USD
Worst Trade:
-61.05 USD
Profitto lordo:
164.87 USD (9 544 pips)
Perdita lorda:
-288.44 USD (18 503 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (101.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
101.71 USD (29)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
38 (49.35%)
Short Trade:
39 (50.65%)
Fattore di profitto:
0.57
Profitto previsto:
-1.60 USD
Profitto medio:
2.54 USD
Perdita media:
-24.04 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-163.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-163.06 USD (5)
Crescita mensile:
-13.95%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
124.32 USD
Massimale:
204.07 USD (72.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.12% (204.07 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 75
GER40 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -131
GER40 8
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -9.6K
GER40 675
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.79 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +101.71 USD
Massima perdita consecutiva: -163.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.82 × 8364
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Coinexx-Live
10.00 × 2
Exness-MT5Real6
10.40 × 30
7 più
AI KING Ⅰ
Non ci sono recensioni
2025.10.06 10:38
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
