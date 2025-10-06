SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Pips From Pocket Change
Erwin Panti

Pips From Pocket Change

Erwin Panti
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
38 (67.85%)
Loss Trade:
18 (32.14%)
Best Trade:
65.85 USD
Worst Trade:
-54.65 USD
Profitto lordo:
409.15 USD (11 782 pips)
Perdita lorda:
-226.00 USD (6 101 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (72.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
90.20 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
2.06
Long Trade:
14 (25.00%)
Short Trade:
42 (75.00%)
Fattore di profitto:
1.81
Profitto previsto:
3.27 USD
Profitto medio:
10.77 USD
Perdita media:
-12.56 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-66.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-66.64 USD (5)
Crescita mensile:
366.89%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
88.78 USD (37.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 38
GBPJPY 5
USDJPY 4
NZDJPY 3
EURAUD 2
AUDJPY 2
EURJPY 1
CHFJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 260
GBPJPY -37
USDJPY -2
NZDJPY -27
EURAUD 0
AUDJPY -12
EURJPY 0
CHFJPY 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 8K
GBPJPY -1.1K
USDJPY -49
NZDJPY -800
EURAUD 13
AUDJPY -358
EURJPY 6
CHFJPY -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +65.85 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +72.72 USD
Massima perdita consecutiva: -66.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillUK-Live
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
4.75 × 4
Ava-Real 1-MT5
6.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
9.00 × 2
My strategy focuses on trading XAU/USD (Gold) using 1H technical analysis. I follow the overall trend and key support/resistance levels, entering primarily on pullbacks and confirmed breakouts. Risk is managed with fixed stop-loss.
Non ci sono recensioni
2025.10.06 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
