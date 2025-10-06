- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
38 (67.85%)
Loss Trade:
18 (32.14%)
Best Trade:
65.85 USD
Worst Trade:
-54.65 USD
Profitto lordo:
409.15 USD (11 782 pips)
Perdita lorda:
-226.00 USD (6 101 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (72.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
90.20 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
2.06
Long Trade:
14 (25.00%)
Short Trade:
42 (75.00%)
Fattore di profitto:
1.81
Profitto previsto:
3.27 USD
Profitto medio:
10.77 USD
Perdita media:
-12.56 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-66.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-66.64 USD (5)
Crescita mensile:
366.89%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
88.78 USD (37.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|GBPJPY
|5
|USDJPY
|4
|NZDJPY
|3
|EURAUD
|2
|AUDJPY
|2
|EURJPY
|1
|CHFJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|260
|GBPJPY
|-37
|USDJPY
|-2
|NZDJPY
|-27
|EURAUD
|0
|AUDJPY
|-12
|EURJPY
|0
|CHFJPY
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8K
|GBPJPY
|-1.1K
|USDJPY
|-49
|NZDJPY
|-800
|EURAUD
|13
|AUDJPY
|-358
|EURJPY
|6
|CHFJPY
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +65.85 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +72.72 USD
Massima perdita consecutiva: -66.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|4.75 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|6.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|9.00 × 2
My strategy focuses on trading XAU/USD (Gold) using 1H technical analysis. I follow the overall trend and key support/resistance levels, entering primarily on pullbacks and confirmed breakouts. Risk is managed with fixed stop-loss.
Non ci sono recensioni