- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
184
Profit Trade:
134 (72.82%)
Loss Trade:
50 (27.17%)
Best Trade:
7.75 USD
Worst Trade:
-5.41 USD
Profitto lordo:
275.91 USD (275 823 pips)
Perdita lorda:
-135.11 USD (135 168 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (91.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
139.50 USD (44)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
63.87%
Massimo carico di deposito:
15.81%
Ultimo trade:
52 minuti fa
Trade a settimana:
184
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
1.20
Long Trade:
179 (97.28%)
Short Trade:
5 (2.72%)
Fattore di profitto:
2.04
Profitto previsto:
0.77 USD
Profitto medio:
2.06 USD
Perdita media:
-2.70 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-103.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-103.04 USD (29)
Crescita mensile:
2.35%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
110.87 USD
Massimale:
117.70 USD (1.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.96% (117.70 USD)
Per equità:
1.29% (77.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|184
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|141
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|141K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.75 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 29
Massimo profitto consecutivo: +91.27 USD
Massima perdita consecutiva: -103.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
50 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
📈 Strategy Highlights:
✅ Asset: Gold (XAU/USD)
✅ Style: Manual Scalping - No Bots
✅ Session: London Hours Only
✅ Zero drawdown
✅ Pro account – Leverage 1:200
✅ Track Record: Real profits, real results
✅ Risk: Controlled & Transparent
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
1
96%
184
72%
64%
2.04
0.77
USD
USD
2%
1:200