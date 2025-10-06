- Crescita
Trade:
92
Profit Trade:
82 (89.13%)
Loss Trade:
10 (10.87%)
Best Trade:
8.11 USD
Worst Trade:
-16.96 USD
Profitto lordo:
70.32 USD (5 962 pips)
Perdita lorda:
-53.02 USD (3 987 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (29.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.53 USD (37)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
11.41%
Massimo carico di deposito:
5.93%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
45 (48.91%)
Short Trade:
47 (51.09%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.19 USD
Profitto medio:
0.86 USD
Perdita media:
-5.30 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-38.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.53 USD (3)
Crescita mensile:
3.58%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.97 USD
Massimale:
38.53 USD (8.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.92% (38.53 USD)
Per equità:
1.75% (23.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.11 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +29.53 USD
Massima perdita consecutiva: -38.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 5859
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.57 × 750
XAUUSD
