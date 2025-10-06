- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
463
Profit Trade:
281 (60.69%)
Loss Trade:
182 (39.31%)
Best Trade:
33.19 EUR
Worst Trade:
-96.78 EUR
Profitto lordo:
480.19 EUR (22 791 pips)
Perdita lorda:
-650.80 EUR (26 732 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (61.05 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
61.05 EUR (20)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
241 (52.05%)
Short Trade:
222 (47.95%)
Fattore di profitto:
0.74
Profitto previsto:
-0.37 EUR
Profitto medio:
1.71 EUR
Perdita media:
-3.58 EUR
Massime perdite consecutive:
27 (-21.45 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-179.84 EUR (5)
Crescita mensile:
-0.46%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
171.63 EUR
Massimale:
288.88 EUR (132.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|350
|USDCHF
|42
|GBPUSD
|21
|USDJPY
|19
|USDCAD
|15
|AUDUSD
|13
|NZDUSD
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-212
|USDCHF
|31
|GBPUSD
|30
|USDJPY
|21
|USDCAD
|28
|AUDUSD
|-89
|NZDUSD
|-4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-3.6K
|USDCHF
|91
|GBPUSD
|38
|USDJPY
|866
|USDCAD
|-687
|AUDUSD
|-172
|NZDUSD
|-389
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +33.19 EUR
Worst Trade: -97 EUR
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +61.05 EUR
Massima perdita consecutiva: -21.45 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 37
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 16
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.09 × 22
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
ATCBrokers-Live 1
|0.16 × 99
|
ICMarketsSC-Live26
|0.20 × 41
|
Alpari-Pro.ECN
|0.27 × 15
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.33 × 246
|
FusionMarkets-Live
|0.67 × 3
|
FBS-Real-10
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live31
|0.96 × 28
|
FBS-Real-6
|1.00 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|1.21 × 381
