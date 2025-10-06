SegnaliSezioni
Valentin Woite

UHS EA

Valentin Woite
0 recensioni
20 settimane
0 / 0 USD
0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
463
Profit Trade:
281 (60.69%)
Loss Trade:
182 (39.31%)
Best Trade:
33.19 EUR
Worst Trade:
-96.78 EUR
Profitto lordo:
480.19 EUR (22 791 pips)
Perdita lorda:
-650.80 EUR (26 732 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (61.05 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
61.05 EUR (20)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
241 (52.05%)
Short Trade:
222 (47.95%)
Fattore di profitto:
0.74
Profitto previsto:
-0.37 EUR
Profitto medio:
1.71 EUR
Perdita media:
-3.58 EUR
Massime perdite consecutive:
27 (-21.45 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-179.84 EUR (5)
Crescita mensile:
-0.46%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
171.63 EUR
Massimale:
288.88 EUR (132.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 350
USDCHF 42
GBPUSD 21
USDJPY 19
USDCAD 15
AUDUSD 13
NZDUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -212
USDCHF 31
GBPUSD 30
USDJPY 21
USDCAD 28
AUDUSD -89
NZDUSD -4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -3.6K
USDCHF 91
GBPUSD 38
USDJPY 866
USDCAD -687
AUDUSD -172
NZDUSD -389
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +33.19 EUR
Worst Trade: -97 EUR
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +61.05 EUR
Massima perdita consecutiva: -21.45 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 5
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 37
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 12
Tickmill-Live10
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 16
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 8
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 22
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
ATCBrokers-Live 1
0.16 × 99
ICMarketsSC-Live26
0.20 × 41
Alpari-Pro.ECN
0.27 × 15
VantageFXInternational-Live 2
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.33 × 246
FusionMarkets-Live
0.67 × 3
FBS-Real-10
0.86 × 7
ICMarketsSC-Live31
0.96 × 28
FBS-Real-6
1.00 × 7
BlackBullMarkets-Live
1.21 × 381
10 più
2025.10.06 08:38
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
