Prasetyo Andi Wicaksono

SCALPKING

Prasetyo Andi Wicaksono
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 74%
XMGlobal-MT5 15
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
26 (86.66%)
Loss Trade:
4 (13.33%)
Best Trade:
5.58 USD
Worst Trade:
-5.97 USD
Profitto lordo:
43.07 USD (27 487 pips)
Perdita lorda:
-19.68 USD (31 239 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (27.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.54 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
37.84%
Massimo carico di deposito:
60.87%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
2.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
30 (100.00%)
Fattore di profitto:
2.19
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
1.66 USD
Perdita media:
-4.92 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.52 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.15 USD
Massimale:
11.67 USD (29.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.81% (11.67 USD)
Per equità:
10.85% (2.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 24
BTCUSD# 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 25
BTCUSD# -2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 1.9K
BTCUSD# -5.7K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.58 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +27.54 USD
Massima perdita consecutiva: -9.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.06 10:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.06 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 08:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 08:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
