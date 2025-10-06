- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
3 (50.00%)
Loss Trade:
3 (50.00%)
Best Trade:
16.40 USD
Worst Trade:
-55.10 USD
Profitto lordo:
26.89 USD (990 pips)
Perdita lorda:
-68.15 USD (1 979 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (21.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.45 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.19
Attività di trading:
41.02%
Massimo carico di deposito:
177.51%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
-0.65
Long Trade:
4 (66.67%)
Short Trade:
2 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.39
Profitto previsto:
-6.88 USD
Profitto medio:
8.96 USD
Perdita media:
-22.72 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-63.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-63.26 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
41.81 USD
Massimale:
63.26 USD (88.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.54% (63.26 USD)
Per equità:
65.99% (47.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-41
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-989
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.40 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +21.45 USD
Massima perdita consecutiva: -63.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|4.10 × 70
手动。
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-83%
0
0
USD
USD
9
USD
USD
1
0%
6
50%
41%
0.39
-6.88
USD
USD
89%
1:500