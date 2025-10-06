SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Ayush COPY TRADING
Ayush Awasthi

Ayush COPY TRADING

Ayush Awasthi
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
0%
LongAsiaGroup-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
279
Profit Trade:
187 (67.02%)
Loss Trade:
92 (32.97%)
Best Trade:
1 418.00 USD
Worst Trade:
-962.00 USD
Profitto lordo:
39 047.92 USD (25 652 pips)
Perdita lorda:
-17 951.64 USD (113 625 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (3 456.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 830.45 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
5.82
Long Trade:
134 (48.03%)
Short Trade:
145 (51.97%)
Fattore di profitto:
2.18
Profitto previsto:
75.61 USD
Profitto medio:
208.81 USD
Perdita media:
-195.13 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-204.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 622.00 USD (4)
Crescita mensile:
15.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
948.98 USD
Massimale:
3 622.00 USD (3.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.c 87
EURUSD.c 64
GBPUSD.c 37
USDJPY.c 35
GBPJPY.c 10
BTCUSD.c 7
EURNZD.c 7
USDCHF.c 6
NZDUSD.c 6
XAGUSD.c 6
AUDUSD.c 4
AUDCHF.c 3
AUDCAD.c 2
AUDJPY.c 2
GER30.c 1
USDCAD.c 1
NZDCHF.c 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.c 18K
EURUSD.c 1.9K
GBPUSD.c 1.2K
USDJPY.c 2.3K
GBPJPY.c 1.1K
BTCUSD.c -2.2K
EURNZD.c -204
USDCHF.c 581
NZDUSD.c -490
XAGUSD.c -326
AUDUSD.c -414
AUDCHF.c -230
AUDCAD.c -210
AUDJPY.c -311
GER30.c -6
USDCAD.c -84
NZDCHF.c -59
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.c 10K
EURUSD.c 1.5K
GBPUSD.c 876
USDJPY.c 2.1K
GBPJPY.c 945
BTCUSD.c -103K
EURNZD.c -77
USDCHF.c 265
NZDUSD.c -194
XAGUSD.c -23
AUDUSD.c -172
AUDCHF.c -72
AUDCAD.c -123
AUDJPY.c -204
GER30.c 59
USDCAD.c -46
NZDCHF.c -17
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 418.00 USD
Worst Trade: -962 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +3 456.65 USD
Massima perdita consecutiva: -204.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LongAsiaGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.06 08:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
