- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
279
Profit Trade:
187 (67.02%)
Loss Trade:
92 (32.97%)
Best Trade:
1 418.00 USD
Worst Trade:
-962.00 USD
Profitto lordo:
39 047.92 USD (25 652 pips)
Perdita lorda:
-17 951.64 USD (113 625 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (3 456.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 830.45 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
5.82
Long Trade:
134 (48.03%)
Short Trade:
145 (51.97%)
Fattore di profitto:
2.18
Profitto previsto:
75.61 USD
Profitto medio:
208.81 USD
Perdita media:
-195.13 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-204.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 622.00 USD (4)
Crescita mensile:
15.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
948.98 USD
Massimale:
3 622.00 USD (3.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.c
|87
|EURUSD.c
|64
|GBPUSD.c
|37
|USDJPY.c
|35
|GBPJPY.c
|10
|BTCUSD.c
|7
|EURNZD.c
|7
|USDCHF.c
|6
|NZDUSD.c
|6
|XAGUSD.c
|6
|AUDUSD.c
|4
|AUDCHF.c
|3
|AUDCAD.c
|2
|AUDJPY.c
|2
|GER30.c
|1
|USDCAD.c
|1
|NZDCHF.c
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.c
|18K
|EURUSD.c
|1.9K
|GBPUSD.c
|1.2K
|USDJPY.c
|2.3K
|GBPJPY.c
|1.1K
|BTCUSD.c
|-2.2K
|EURNZD.c
|-204
|USDCHF.c
|581
|NZDUSD.c
|-490
|XAGUSD.c
|-326
|AUDUSD.c
|-414
|AUDCHF.c
|-230
|AUDCAD.c
|-210
|AUDJPY.c
|-311
|GER30.c
|-6
|USDCAD.c
|-84
|NZDCHF.c
|-59
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.c
|10K
|EURUSD.c
|1.5K
|GBPUSD.c
|876
|USDJPY.c
|2.1K
|GBPJPY.c
|945
|BTCUSD.c
|-103K
|EURNZD.c
|-77
|USDCHF.c
|265
|NZDUSD.c
|-194
|XAGUSD.c
|-23
|AUDUSD.c
|-172
|AUDCHF.c
|-72
|AUDCAD.c
|-123
|AUDJPY.c
|-204
|GER30.c
|59
|USDCAD.c
|-46
|NZDCHF.c
|-17
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 418.00 USD
Worst Trade: -962 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +3 456.65 USD
Massima perdita consecutiva: -204.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LongAsiaGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
