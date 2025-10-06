SegnaliSezioni
Memet Nuryaman

Masterfx

Memet Nuryaman
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
10 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.69 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
9.75 USD (1 417 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
10 (9.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.75 USD (10)
Indice di Sharpe:
1.62
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.32%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
5 (50.00%)
Short Trade:
5 (50.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.98 USD
Profitto medio:
0.98 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.08% (7.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD.sv 4
USDJPY.sv 3
AUDCAD.sv 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD.sv 3
USDJPY.sv 5
AUDCAD.sv 2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD.sv 402
USDJPY.sv 711
AUDCAD.sv 304
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.69 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +9.75 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TrijayaPratamaFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.10.06 13:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 08:38
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.06 08:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 08:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
