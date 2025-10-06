- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
5 (35.71%)
Loss Trade:
9 (64.29%)
Best Trade:
79.92 USD
Worst Trade:
-41.60 USD
Profitto lordo:
128.61 USD (3 301 pips)
Perdita lorda:
-107.46 USD (4 560 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (84.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
84.41 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
60.28%
Massimo carico di deposito:
61.10%
Ultimo trade:
55 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
0.26
Long Trade:
12 (85.71%)
Short Trade:
2 (14.29%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
1.51 USD
Profitto medio:
25.72 USD
Perdita media:
-11.94 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-82.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-82.24 USD (5)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
63.26 USD
Massimale:
82.24 USD (43.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.52% (82.24 USD)
Per equità:
9.15% (15.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +79.92 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +84.41 USD
Massima perdita consecutiva: -82.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.88 × 51
|
RoboForex-Pro-6
|2.68 × 424
|
OctaFX-Real7
|4.70 × 1721
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
12%
0
0
USD
USD
191
USD
USD
1
0%
14
35%
60%
1.19
1.51
USD
USD
44%
1:500