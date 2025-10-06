- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
26 (96.29%)
Loss Trade:
1 (3.70%)
Best Trade:
0.34 USD
Worst Trade:
-1.63 USD
Profitto lordo:
3.93 USD (435 pips)
Perdita lorda:
-1.63 USD (160 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (2.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.34 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
28.37%
Massimo carico di deposito:
117.54%
Ultimo trade:
55 minuti fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
1.41
Long Trade:
20 (74.07%)
Short Trade:
7 (25.93%)
Fattore di profitto:
2.41
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
0.15 USD
Perdita media:
-1.63 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.63 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.63 USD (25.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.71% (1.63 USD)
Per equità:
25.38% (1.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|275
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.34 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.34 USD
Massima perdita consecutiva: -1.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradingProInternational-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.24 × 17
|
LQDLLC-Live02
|0.44 × 327
|
LQDLtd-Live02
|0.80 × 302
|
VantageInternational-Live 14
|0.90 × 10
|
Exness-Real7
|2.65 × 103
|
ICMarketsSC-Live11
|3.20 × 5
|
Exness-Real6
|3.50 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|4.00 × 1
|
Swissquote-Live6
|4.50 × 12
|
DooFintech-Live 5
|5.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|6.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
59%
0
0
USD
USD
5
USD
USD
1
0%
27
96%
28%
2.41
0.09
USD
USD
26%
1:500