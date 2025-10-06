SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Follower akun 6012476
Ade Triani Mujiya Sari

Follower akun 6012476

Ade Triani Mujiya Sari
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 59%
TradingProInternational-Live 2
1:500
Trade:
27
Profit Trade:
26 (96.29%)
Loss Trade:
1 (3.70%)
Best Trade:
0.34 USD
Worst Trade:
-1.63 USD
Profitto lordo:
3.93 USD (435 pips)
Perdita lorda:
-1.63 USD (160 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (2.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.34 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
28.37%
Massimo carico di deposito:
117.54%
Ultimo trade:
55 minuti fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
1.41
Long Trade:
20 (74.07%)
Short Trade:
7 (25.93%)
Fattore di profitto:
2.41
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
0.15 USD
Perdita media:
-1.63 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.63 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.63 USD (25.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.71% (1.63 USD)
Per equità:
25.38% (1.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 275
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Best Trade: +0.34 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.34 USD
Massima perdita consecutiva: -1.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradingProInternational-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.24 × 17
LQDLLC-Live02
0.44 × 327
LQDLtd-Live02
0.80 × 302
VantageInternational-Live 14
0.90 × 10
Exness-Real7
2.65 × 103
ICMarketsSC-Live11
3.20 × 5
Exness-Real6
3.50 × 2
VantageInternational-Live 20
4.00 × 1
Swissquote-Live6
4.50 × 12
DooFintech-Live 5
5.00 × 1
Tickmill-Live02
6.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.06 08:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.06 08:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 07:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
