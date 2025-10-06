SegnaliSezioni
Satori

Tic Tac

Satori
0 recensioni
21 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 552%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
390
Profit Trade:
322 (82.56%)
Loss Trade:
68 (17.44%)
Best Trade:
25.40 USD
Worst Trade:
-22.89 USD
Profitto lordo:
1 302.54 USD (96 701 pips)
Perdita lorda:
-343.99 USD (27 649 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (160.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
160.69 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
6.53
Long Trade:
323 (82.82%)
Short Trade:
67 (17.18%)
Fattore di profitto:
3.79
Profitto previsto:
2.46 USD
Profitto medio:
4.05 USD
Perdita media:
-5.06 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-66.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-90.10 USD (5)
Crescita mensile:
64.70%
Previsione annuale:
785.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.23 USD
Massimale:
146.90 USD (13.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.85% (146.90 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDr 334
USDJPYr 25
GBPUSDr 22
EURUSDr 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDr 752
USDJPYr 142
GBPUSDr 29
EURUSDr 36
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDr 64K
USDJPYr 4.7K
GBPUSDr -423
EURUSDr 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.40 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +160.69 USD
Massima perdita consecutiva: -66.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.06 06:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
