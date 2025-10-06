- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
390
Profit Trade:
322 (82.56%)
Loss Trade:
68 (17.44%)
Best Trade:
25.40 USD
Worst Trade:
-22.89 USD
Profitto lordo:
1 302.54 USD (96 701 pips)
Perdita lorda:
-343.99 USD (27 649 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (160.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
160.69 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
6.53
Long Trade:
323 (82.82%)
Short Trade:
67 (17.18%)
Fattore di profitto:
3.79
Profitto previsto:
2.46 USD
Profitto medio:
4.05 USD
Perdita media:
-5.06 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-66.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-90.10 USD (5)
Crescita mensile:
64.70%
Previsione annuale:
785.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.23 USD
Massimale:
146.90 USD (13.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.85% (146.90 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|334
|USDJPYr
|25
|GBPUSDr
|22
|EURUSDr
|9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDr
|752
|USDJPYr
|142
|GBPUSDr
|29
|EURUSDr
|36
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDr
|64K
|USDJPYr
|4.7K
|GBPUSDr
|-423
|EURUSDr
|1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.40 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +160.69 USD
Massima perdita consecutiva: -66.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
