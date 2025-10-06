- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
36.75 USD
Worst Trade:
-30.62 USD
Profitto lordo:
131.76 USD (2 834 pips)
Perdita lorda:
-30.62 USD (385 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (95.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
95.01 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
1.65%
Massimo carico di deposito:
39.28%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
3.30
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
4.30
Profitto previsto:
12.64 USD
Profitto medio:
18.82 USD
Perdita media:
-30.62 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-30.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.62 USD (1)
Crescita mensile:
12.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
30.62 USD (2.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.95% (30.62 USD)
Per equità:
2.60% (25.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|JP225
|3
|HK50
|2
|EURUSD
|1
|DE30
|1
|USDJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|JP225
|32
|HK50
|38
|EURUSD
|37
|DE30
|-31
|USDJPY
|24
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|JP225
|1.6K
|HK50
|1K
|EURUSD
|75
|DE30
|-385
|USDJPY
|83
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +36.75 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +95.01 USD
Massima perdita consecutiva: -30.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
13%
0
0
USD
USD
500
USD
USD
2
100%
8
87%
2%
4.30
12.64
USD
USD
3%
1:200