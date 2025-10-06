SegnaliSezioni
Italo Martins Coutinho

Sigma Vol Scalp

Italo Martins Coutinho
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 13%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
36.75 USD
Worst Trade:
-30.62 USD
Profitto lordo:
131.76 USD (2 834 pips)
Perdita lorda:
-30.62 USD (385 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (95.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
95.01 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
1.65%
Massimo carico di deposito:
39.28%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
3.30
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
4.30
Profitto previsto:
12.64 USD
Profitto medio:
18.82 USD
Perdita media:
-30.62 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-30.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.62 USD (1)
Crescita mensile:
12.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
30.62 USD (2.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.95% (30.62 USD)
Per equità:
2.60% (25.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
JP225 3
HK50 2
EURUSD 1
DE30 1
USDJPY 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
JP225 32
HK50 38
EURUSD 37
DE30 -31
USDJPY 24
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
JP225 1.6K
HK50 1K
EURUSD 75
DE30 -385
USDJPY 83
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +36.75 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +95.01 USD
Massima perdita consecutiva: -30.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.14 03:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 09:38
Share of trading days is too low
2025.10.06 09:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.06 06:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 06:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 05:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.06 05:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 05:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
