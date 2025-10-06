SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Kunimitsu Gunungkidul
Kunto Budi Santoso

Kunimitsu Gunungkidul

Kunto Budi Santoso
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 66%
OctaFX-Real3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
198
Profit Trade:
139 (70.20%)
Loss Trade:
59 (29.80%)
Best Trade:
20.69 USD
Worst Trade:
-11.80 USD
Profitto lordo:
535.13 USD (1 219 692 pips)
Perdita lorda:
-154.43 USD (22 127 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (84.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
102.01 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
20.76%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.10
Long Trade:
120 (60.61%)
Short Trade:
78 (39.39%)
Fattore di profitto:
3.47
Profitto previsto:
1.92 USD
Profitto medio:
3.85 USD
Perdita media:
-2.62 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-74.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-74.61 USD (23)
Crescita mensile:
501.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
74.61 USD (15.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.36% (74.61 USD)
Per equità:
20.64% (23.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 31
EURAUD 26
USDCHF 20
GBPUSD 15
BTCUSD 14
AUDCHF 14
GBPJPY 13
CADCHF 13
CADJPY 12
EURJPY 8
USDCAD 6
NZDJPY 6
NZDUSD 5
AUDUSD 4
NZDCHF 4
AUDJPY 3
GBPCAD 2
GBPNZD 1
NZDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD -68
EURAUD 55
USDCHF 44
GBPUSD 86
BTCUSD 118
AUDCHF 31
GBPJPY 29
CADCHF 12
CADJPY 41
EURJPY 12
USDCAD -9
NZDJPY -25
NZDUSD 18
AUDUSD -16
NZDCHF 30
AUDJPY 6
GBPCAD 7
GBPNZD 5
NZDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD -12K
EURAUD 7.8K
USDCHF 3.4K
GBPUSD 8.6K
BTCUSD 1.2M
AUDCHF 1.7K
GBPJPY 4.2K
CADCHF 736
CADJPY 3.9K
EURJPY 1.8K
USDCAD -1.2K
NZDJPY -3.6K
NZDUSD 1.2K
AUDUSD -621
NZDCHF 1.1K
AUDJPY 817
GBPCAD 974
GBPNZD 766
NZDCAD 654
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.69 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +84.02 USD
Massima perdita consecutiva: -74.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 18
Tickmill-Live10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Exness-Real17
0.05 × 37
ThreeTrader-Live
0.54 × 351
Pepperstone-Edge12
0.63 × 8
OctaFX-Real8
0.63 × 8
OctaFX-Real
0.63 × 8
ICMarketsSC-Live32
0.64 × 8376
Alpari-ECN1
0.67 × 3
BlueberryMarkets-Live
0.72 × 286
ICMarketsSC-Live26
0.75 × 869
Tradeview-Live
0.76 × 25
RoboForex-Prime
0.79 × 96
OctaFX-Real7
1.18 × 246
SageFx-Live
1.38 × 8
Exness-Real11
1.50 × 2
VantageFXInternational-Live 4
2.75 × 4
RoboForex-Pro-3
3.34 × 67
TradeMaxGlobal-Live10
3.77 × 2308
Tickmill-Live04
4.50 × 12
NPBFX-Real
4.69 × 35
5 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Trading di pair mata uang , gold, btc


dengan metode menunggu valid di all tf sampai weekly, dengan konfirmasi MA30 Ma200 fractal

Non ci sono recensioni
2025.10.06 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 05:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Kunimitsu Gunungkidul
30USD al mese
66%
0
0
USD
114
USD
5
0%
198
70%
100%
3.46
1.92
USD
29%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.