- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
198
Profit Trade:
139 (70.20%)
Loss Trade:
59 (29.80%)
Best Trade:
20.69 USD
Worst Trade:
-11.80 USD
Profitto lordo:
535.13 USD (1 219 692 pips)
Perdita lorda:
-154.43 USD (22 127 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (84.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
102.01 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
20.76%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.10
Long Trade:
120 (60.61%)
Short Trade:
78 (39.39%)
Fattore di profitto:
3.47
Profitto previsto:
1.92 USD
Profitto medio:
3.85 USD
Perdita media:
-2.62 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-74.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-74.61 USD (23)
Crescita mensile:
501.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
74.61 USD (15.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.36% (74.61 USD)
Per equità:
20.64% (23.59 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|31
|EURAUD
|26
|USDCHF
|20
|GBPUSD
|15
|BTCUSD
|14
|AUDCHF
|14
|GBPJPY
|13
|CADCHF
|13
|CADJPY
|12
|EURJPY
|8
|USDCAD
|6
|NZDJPY
|6
|NZDUSD
|5
|AUDUSD
|4
|NZDCHF
|4
|AUDJPY
|3
|GBPCAD
|2
|GBPNZD
|1
|NZDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|-68
|EURAUD
|55
|USDCHF
|44
|GBPUSD
|86
|BTCUSD
|118
|AUDCHF
|31
|GBPJPY
|29
|CADCHF
|12
|CADJPY
|41
|EURJPY
|12
|USDCAD
|-9
|NZDJPY
|-25
|NZDUSD
|18
|AUDUSD
|-16
|NZDCHF
|30
|AUDJPY
|6
|GBPCAD
|7
|GBPNZD
|5
|NZDCAD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|-12K
|EURAUD
|7.8K
|USDCHF
|3.4K
|GBPUSD
|8.6K
|BTCUSD
|1.2M
|AUDCHF
|1.7K
|GBPJPY
|4.2K
|CADCHF
|736
|CADJPY
|3.9K
|EURJPY
|1.8K
|USDCAD
|-1.2K
|NZDJPY
|-3.6K
|NZDUSD
|1.2K
|AUDUSD
|-621
|NZDCHF
|1.1K
|AUDJPY
|817
|GBPCAD
|974
|GBPNZD
|766
|NZDCAD
|654
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.69 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +84.02 USD
Massima perdita consecutiva: -74.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 18
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Exness-Real17
|0.05 × 37
|
ThreeTrader-Live
|0.54 × 351
|
Pepperstone-Edge12
|0.63 × 8
|
OctaFX-Real8
|0.63 × 8
|
OctaFX-Real
|0.63 × 8
|
ICMarketsSC-Live32
|0.64 × 8376
|
Alpari-ECN1
|0.67 × 3
|
BlueberryMarkets-Live
|0.72 × 286
|
ICMarketsSC-Live26
|0.75 × 869
|
Tradeview-Live
|0.76 × 25
|
RoboForex-Prime
|0.79 × 96
|
OctaFX-Real7
|1.18 × 246
|
SageFx-Live
|1.38 × 8
|
Exness-Real11
|1.50 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|2.75 × 4
|
RoboForex-Pro-3
|3.34 × 67
|
TradeMaxGlobal-Live10
|3.77 × 2308
|
Tickmill-Live04
|4.50 × 12
|
NPBFX-Real
|4.69 × 35
5 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Trading di pair mata uang , gold, btc
dengan metode menunggu valid di all tf sampai weekly, dengan konfirmasi MA30 Ma200 fractal
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
66%
0
0
USD
USD
114
USD
USD
5
0%
198
70%
100%
3.46
1.92
USD
USD
29%
1:500