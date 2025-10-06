SegnaliSezioni
Josef Simko

Pepe2025

Josef Simko
0 recensioni
38 settimane
0 / 0 USD
0%
XM.COM-Real 1
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
260
Profit Trade:
165 (63.46%)
Loss Trade:
95 (36.54%)
Best Trade:
128.14 EUR
Worst Trade:
-113.33 EUR
Profitto lordo:
490.32 EUR (27 498 pips)
Perdita lorda:
-751.65 EUR (64 472 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (164.16 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
164.16 EUR (21)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
19 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
-0.75
Long Trade:
115 (44.23%)
Short Trade:
145 (55.77%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-1.01 EUR
Profitto medio:
2.97 EUR
Perdita media:
-7.91 EUR
Massime perdite consecutive:
15 (-13.43 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-162.52 EUR (2)
Crescita mensile:
13.37%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
53%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
285.86 EUR
Massimale:
348.79 EUR (214.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDm# 260
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDm# -298
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDm# -37K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +128.14 EUR
Worst Trade: -113 EUR
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +164.16 EUR
Massima perdita consecutiva: -13.43 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XM.COM-Real 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Hi thats me
Non ci sono recensioni
2025.10.06 04:24
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.06 04:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 18 days
