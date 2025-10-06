- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
260
Profit Trade:
165 (63.46%)
Loss Trade:
95 (36.54%)
Best Trade:
128.14 EUR
Worst Trade:
-113.33 EUR
Profitto lordo:
490.32 EUR (27 498 pips)
Perdita lorda:
-751.65 EUR (64 472 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (164.16 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
164.16 EUR (21)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
19 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
-0.75
Long Trade:
115 (44.23%)
Short Trade:
145 (55.77%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-1.01 EUR
Profitto medio:
2.97 EUR
Perdita media:
-7.91 EUR
Massime perdite consecutive:
15 (-13.43 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-162.52 EUR (2)
Crescita mensile:
13.37%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
53%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
285.86 EUR
Massimale:
348.79 EUR (214.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDm#
|260
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDm#
|-298
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDm#
|-37K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +128.14 EUR
Worst Trade: -113 EUR
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +164.16 EUR
Massima perdita consecutiva: -13.43 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XM.COM-Real 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Hi thats me
Non ci sono recensioni