- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
2 (11.76%)
Loss Trade:
15 (88.24%)
Best Trade:
265.31 USD
Worst Trade:
-466.34 USD
Profitto lordo:
320.46 USD (1 100 pips)
Perdita lorda:
-4 058.83 USD (2 700 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (320.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
320.46 USD (2)
Indice di Sharpe:
-1.16
Attività di trading:
69.26%
Massimo carico di deposito:
87.77%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.92
Long Trade:
16 (94.12%)
Short Trade:
1 (5.88%)
Fattore di profitto:
0.08
Profitto previsto:
-219.90 USD
Profitto medio:
160.23 USD
Perdita media:
-270.59 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-4 020.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 020.08 USD (14)
Crescita mensile:
-3.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 738.37 USD
Massimale:
4 048.61 USD (4.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.03% (4 040.35 USD)
Per equità:
1.21% (1 170.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|SP500
|7
|NDX
|5
|WS30
|3
|UK100
|1
|EURJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|SP500
|-1.8K
|NDX
|-682
|WS30
|-796
|UK100
|51
|EURJPY
|-469
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|SP500
|-450
|NDX
|-278
|WS30
|-208
|UK100
|36
|EURJPY
|-700
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +265.31 USD
Worst Trade: -466 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +320.46 USD
Massima perdita consecutiva: -4 020.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.89 × 35
|
XMGlobal-MT5 2
|1.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|2.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-4%
0
0
USD
USD
96K
USD
USD
1
0%
17
11%
69%
0.07
-219.90
USD
USD
4%
1:200