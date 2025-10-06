SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / WH11001066
Shuangqing Liu

WH11001066

Shuangqing Liu
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live11
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
10 (76.92%)
Loss Trade:
3 (23.08%)
Best Trade:
2.89 USD
Worst Trade:
-1.14 USD
Profitto lordo:
8.51 USD (709 pips)
Perdita lorda:
-1.78 USD (111 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (5.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.26 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.91
Long Trade:
6 (46.15%)
Short Trade:
7 (53.85%)
Fattore di profitto:
4.78
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
0.85 USD
Perdita media:
-0.59 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.72 USD (2)
Crescita mensile:
4.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.72 USD (1.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 4
AUDCAD 3
EURCAD 3
GBPCAD 2
CADCHF 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 1
AUDCAD 1
EURCAD 1
GBPCAD 3
CADCHF -1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD 133
AUDCAD 128
EURCAD 145
GBPCAD 253
CADCHF -19
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.89 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +5.26 USD
Massima perdita consecutiva: -1.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RinkostMarkets-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live18
0.35 × 48
ICMarketsSC-Live23
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live19
0.42 × 57
ICMarketsSC-Live32
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.44 × 16
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 237
ICMarketsSC-Live02
0.50 × 2
RoboForex-Prime
0.79 × 14
ICMarketsSC-Live12
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live07
1.23 × 471
Pepperstone-Edge01
1.29 × 34
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
1.42 × 167
ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.03 × 32
Tickmill-Live02
2.15 × 26
VantageInternational-Live 4
2.75 × 16
Axi-US02-Live
2.77 × 47
Valutrades-Real-HK
3.08 × 78
ICMarketsSC-Live16
3.38 × 56
GOMarketsIntl-Real 9
3.50 × 20
ICMarketsSC-Live31
3.60 × 10
19 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

一次一单，凌晨3点到8点开单，不加仓，不做黄金，

每单都带动态止盈止损，不受新闻数据影响!感谢关注！


交流学习可以加：jjj117118119

Non ci sono recensioni
2025.10.06 03:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 03:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati