- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
10 (76.92%)
Loss Trade:
3 (23.08%)
Best Trade:
2.89 USD
Worst Trade:
-1.14 USD
Profitto lordo:
8.51 USD (709 pips)
Perdita lorda:
-1.78 USD (111 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (5.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.26 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.91
Long Trade:
6 (46.15%)
Short Trade:
7 (53.85%)
Fattore di profitto:
4.78
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
0.85 USD
Perdita media:
-0.59 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.72 USD (2)
Crescita mensile:
4.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.72 USD (1.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|4
|AUDCAD
|3
|EURCAD
|3
|GBPCAD
|2
|CADCHF
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|1
|AUDCAD
|1
|EURCAD
|1
|GBPCAD
|3
|CADCHF
|-1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|133
|AUDCAD
|128
|EURCAD
|145
|GBPCAD
|253
|CADCHF
|-19
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.89 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +5.26 USD
Massima perdita consecutiva: -1.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RinkostMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live18
|0.35 × 48
|
ICMarketsSC-Live23
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|0.42 × 57
|
ICMarketsSC-Live32
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.44 × 16
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.44 × 237
|
ICMarketsSC-Live02
|0.50 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.79 × 14
|
ICMarketsSC-Live12
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live07
|1.23 × 471
|
Pepperstone-Edge01
|1.29 × 34
|
ICMarketsSC-Live24
|1.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|1.42 × 167
|
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.03 × 32
|
Tickmill-Live02
|2.15 × 26
|
VantageInternational-Live 4
|2.75 × 16
|
Axi-US02-Live
|2.77 × 47
|
Valutrades-Real-HK
|3.08 × 78
|
ICMarketsSC-Live16
|3.38 × 56
|
GOMarketsIntl-Real 9
|3.50 × 20
|
ICMarketsSC-Live31
|3.60 × 10
一次一单，凌晨3点到8点开单，不加仓，不做黄金，
每单都带动态止盈止损，不受新闻数据影响!感谢关注！
交流学习可以加：jjj117118119
