- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
5 (83.33%)
Loss Trade:
1 (16.67%)
Best Trade:
2.31 USD
Worst Trade:
-0.90 USD
Profitto lordo:
7.44 USD (247 pips)
Perdita lorda:
-0.90 USD (29 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (7.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.44 USD (5)
Indice di Sharpe:
1.10
Attività di trading:
97.09%
Massimo carico di deposito:
23.71%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
7.27
Long Trade:
1 (16.67%)
Short Trade:
5 (83.33%)
Fattore di profitto:
8.27
Profitto previsto:
1.09 USD
Profitto medio:
1.49 USD
Perdita media:
-0.90 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.90 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.90 USD (0.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.30% (0.90 USD)
Per equità:
0.97% (2.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|218
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.31 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.44 USD
Massima perdita consecutiva: -0.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 4
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
