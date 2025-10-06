- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
160
Profit Trade:
99 (61.87%)
Loss Trade:
61 (38.13%)
Best Trade:
8.22 USD
Worst Trade:
-7.96 USD
Profitto lordo:
199.79 USD (525 207 pips)
Perdita lorda:
-151.53 USD (825 532 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (24.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.20 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
11.14%
Massimo carico di deposito:
64.80%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
160
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
1.11
Long Trade:
93 (58.13%)
Short Trade:
67 (41.88%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
2.02 USD
Perdita media:
-2.48 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-43.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.67 USD (12)
Crescita mensile:
42.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.39 USD
Massimale:
43.67 USD (37.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.40% (43.67 USD)
Per equità:
17.13% (16.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|75
|XAUUSD
|67
|USDJPY
|18
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-31
|XAUUSD
|58
|USDJPY
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-309K
|XAUUSD
|5.8K
|USDJPY
|3.2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.22 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +24.71 USD
Massima perdita consecutiva: -43.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.33 × 3
|
OctaFX-Real
|0.48 × 29
|
Exness-MT5Real5
|0.77 × 98
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.87 × 55
|
ForexTime-MT5
|1.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.25 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.29 × 7
|
Exness-MT5Real6
|1.84 × 186
|
OctaFX-Real2
|2.01 × 161
|
RoboForex-MetaTrader 5
|2.14 × 7
|
VantageInternational-Live 4
|2.85 × 151
|
Swissquote-Server
|3.88 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|3.95 × 104
|
XMGlobal-MT5 4
|6.09 × 43
|
FBS-Real
|6.47 × 17
|
Weltrade-Real
|7.01 × 97
|
XM.COM-MT5
|8.44 × 98
|
RoboForex-Pro
|8.48 × 141
|
XMGlobal-MT5 13
|8.91 × 11
|
HFMarketsGlobal-Live1
|9.89 × 9
