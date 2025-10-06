SegnaliSezioni
Nur Muhammad Fajri

ZIYA111222

Nur Muhammad Fajri
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 43%
OctaFX-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
160
Profit Trade:
99 (61.87%)
Loss Trade:
61 (38.13%)
Best Trade:
8.22 USD
Worst Trade:
-7.96 USD
Profitto lordo:
199.79 USD (525 207 pips)
Perdita lorda:
-151.53 USD (825 532 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (24.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.20 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
11.14%
Massimo carico di deposito:
64.80%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
160
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
1.11
Long Trade:
93 (58.13%)
Short Trade:
67 (41.88%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
2.02 USD
Perdita media:
-2.48 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-43.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.67 USD (12)
Crescita mensile:
42.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.39 USD
Massimale:
43.67 USD (37.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.40% (43.67 USD)
Per equità:
17.13% (16.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 75
XAUUSD 67
USDJPY 18
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -31
XAUUSD 58
USDJPY 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -309K
XAUUSD 5.8K
USDJPY 3.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.22 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +24.71 USD
Massima perdita consecutiva: -43.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.33 × 3
OctaFX-Real
0.48 × 29
Exness-MT5Real5
0.77 × 98
ICMarketsSC-MT5-4
0.87 × 55
ForexTime-MT5
1.00 × 3
RoboForex-ECN
1.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.25 × 188
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 7
Exness-MT5Real6
1.84 × 186
OctaFX-Real2
2.01 × 161
RoboForex-MetaTrader 5
2.14 × 7
VantageInternational-Live 4
2.85 × 151
Swissquote-Server
3.88 × 8
ICTrading-MT5-4
3.95 × 104
XMGlobal-MT5 4
6.09 × 43
FBS-Real
6.47 × 17
Weltrade-Real
7.01 × 97
XM.COM-MT5
8.44 × 98
RoboForex-Pro
8.48 × 141
XMGlobal-MT5 13
8.91 × 11
HFMarketsGlobal-Live1
9.89 × 9
Non ci sono recensioni
2025.10.11 13:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.11 13:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 10:31
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.11 10:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 04:14
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.10 03:14
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.10 02:04
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.10 02:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 09:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 08:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 10:33
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 06:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 05:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 02:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.07 02:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 01:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.07 01:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 11:47
Share of trading days is too low
2025.10.06 11:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.06 11:47
High risk of negative slippage when copying deals
