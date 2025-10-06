SegnaliSezioni
P'ng Chian Meng

DCA Strat EA

P'ng Chian Meng
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 2%
RSFinance-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
36 (87.80%)
Loss Trade:
5 (12.20%)
Best Trade:
7.44 USD
Worst Trade:
-3.04 USD
Profitto lordo:
51.08 USD (4 311 pips)
Perdita lorda:
-5.66 USD (564 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (20.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.65 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
35.35%
Massimo carico di deposito:
2.34%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
11.65
Long Trade:
31 (75.61%)
Short Trade:
10 (24.39%)
Fattore di profitto:
9.02
Profitto previsto:
1.11 USD
Profitto medio:
1.42 USD
Perdita media:
-1.13 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.90 USD (2)
Crescita mensile:
2.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.90 USD (0.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.19% (3.90 USD)
Per equità:
0.89% (18.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD# 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD# 45
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD# 3.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.44 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +20.65 USD
Massima perdita consecutiva: -3.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RSFinance-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trying out some funky EA
Non ci sono recensioni
2025.10.06 04:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 02:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 02:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DCA Strat EA
100USD al mese
2%
0
0
USD
2.1K
USD
1
100%
41
87%
35%
9.02
1.11
USD
1%
1:500
Copia

