Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.10 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.19 USD (11 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (0.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.19 USD (2)
Indice di Sharpe:
19.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
67.98%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
59 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
0.10 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.32% (4.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|0
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
Best Trade: +0.10 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.19 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 18
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Exness-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real7
|0.00 × 14
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 4
|
FBS-Real-7
|0.00 × 3
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 6
131 più
Long-Term Diversified Investment Portfolio
Focused on low risk and delivering consistent returns,
with Forex currency pairs as the core asset class.
✅ Target annual return: 20-50%+
✅ Conservative management to complement other asset classes
⏳ Ability to hold positions for weeks to months to capture major market trends
( Perfect for diversifying with other portfolios, assets, or master traders. )
Non ci sono recensioni
