Tanapisit Tepawarapruek

MINFUL x FX2TRADEvv

Tanapisit Tepawarapruek
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
Exness-Real
1:20
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.10 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.19 USD (11 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (0.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.19 USD (2)
Indice di Sharpe:
19.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
67.98%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
59 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
0.10 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.32% (4.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.10 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.19 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OctaFX-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 4
ICMarkets-Live20
0.00 × 18
Axi-US02-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 8
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
XM.COM-Real 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Exness-Real5
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real7
0.00 × 14
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 4
FBS-Real-7
0.00 × 3
CedarLLC-Real2
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 6
Long-Term Diversified Investment Portfolio
Focused on low risk and delivering consistent returns, 
with Forex currency pairs as the core asset class.

✅ Target annual return: 20-50%+
✅ Conservative management to complement other asset classes
⏳ Ability to hold positions for weeks to months to capture major market trends
( Perfect for diversifying with other portfolios, assets, or master traders. )
Non ci sono recensioni
2025.10.06 00:14
Share of trading days is too low
2025.10.06 00:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 23:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 23:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 22:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.05 22:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 22:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MINFUL x FX2TRADEvv
30USD al mese
0%
0
0
USD
1.5K
USD
1
0%
2
100%
100%
n/a
0.10
USD
0%
1:20
Copia

