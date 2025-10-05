- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|268
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|1.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|25K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Gold Signal – Slow. Steady. Determined.
Welcome to Gold Signal, a trading approach built on patience, precision, and consistent results.
This is not about quick profits – it’s about sustainable capital growth through a clear and disciplined system.
Strategy & Philosophy
Trading is focused exclusively on XAU/USD (Gold).
I apply a technically based analysis combined with strict risk management to identify high-probability opportunities.
Each position is carefully opened, actively managed, and closed with discipline – no emotions, no overleveraging.
