Muhammet Guendogdu

Gold28

Muhammet Guendogdu
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 138%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
268
Profit Trade:
196 (73.13%)
Loss Trade:
72 (26.87%)
Best Trade:
233.71 EUR
Worst Trade:
-447.05 EUR
Profitto lordo:
3 608.72 EUR (55 922 pips)
Perdita lorda:
-2 275.03 EUR (31 211 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (683.12 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
683.12 EUR (20)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
99.79%
Massimo carico di deposito:
33.63%
Ultimo trade:
34 minuti fa
Trade a settimana:
110
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.39
Long Trade:
178 (66.42%)
Short Trade:
90 (33.58%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
4.98 EUR
Profitto medio:
18.41 EUR
Perdita media:
-31.60 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-224.55 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-943.49 EUR (7)
Crescita mensile:
138.07%
Algo trading:
58%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.48 EUR
Massimale:
957.73 EUR (94.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.06% (957.80 EUR)
Per equità:
15.72% (443.35 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 268
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 1.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 25K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +233.71 EUR
Worst Trade: -447 EUR
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +683.12 EUR
Massima perdita consecutiva: -224.55 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Gold Signal – Slow. Steady. Determined.

Welcome to Gold Signal, a trading approach built on patience, precision, and consistent results.
This is not about quick profits – it's about sustainable capital growth through a clear and disciplined system.

Strategy & Philosophy

Trading is focused exclusively on XAU/USD (Gold).
I apply a technically based analysis combined with strict risk management to identify high-probability opportunities.
Each position is carefully opened, actively managed, and closed with discipline – no emotions, no overleveraging.


Non ci sono recensioni
2025.10.05 23:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.05 23:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.05 21:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 21:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold28
30USD al mese
138%
0
0
USD
2.8K
EUR
3
58%
268
73%
100%
1.58
4.98
EUR
57%
1:500
Copia

