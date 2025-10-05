SegnaliSezioni
Kirill Kargapolov

Gold25

Kirill Kargapolov
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
AMarkets-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
13 (76.47%)
Loss Trade:
4 (23.53%)
Best Trade:
2 048.19 RUR
Worst Trade:
-1 979.96 RUR
Profitto lordo:
5 444.22 RUR (5 121 pips)
Perdita lorda:
-2 256.74 RUR (1 515 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (475.95 RUR)
Massimo profitto consecutivo:
3 209.37 RUR (2)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.61
Long Trade:
12 (70.59%)
Short Trade:
5 (29.41%)
Fattore di profitto:
2.41
Profitto previsto:
187.50 RUR
Profitto medio:
418.79 RUR
Perdita media:
-564.19 RUR
Massime perdite consecutive:
1 (-1 979.96 RUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 979.96 RUR (1)
Crescita mensile:
159.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 844.97 RUR
Massimale:
1 979.96 RUR (92.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 RUR)
Per equità:
0.00% (0.00 RUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 53
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 048.19 RUR
Worst Trade: -1 980 RUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +475.95 RUR
Massima perdita consecutiva: -1 979.96 RUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

SolidECN-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.25 × 24
AMarkets-Real
2.89 × 3375
ForexClub-MT5 Real Server
3.84 × 98
RoboForex-Pro
7.24 × 17
2025.10.05 18:54
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.05 18:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 18:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
