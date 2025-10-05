- Crescita
Trade:
17
Profit Trade:
13 (76.47%)
Loss Trade:
4 (23.53%)
Best Trade:
2 048.19 RUR
Worst Trade:
-1 979.96 RUR
Profitto lordo:
5 444.22 RUR (5 121 pips)
Perdita lorda:
-2 256.74 RUR (1 515 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (475.95 RUR)
Massimo profitto consecutivo:
3 209.37 RUR (2)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.61
Long Trade:
12 (70.59%)
Short Trade:
5 (29.41%)
Fattore di profitto:
2.41
Profitto previsto:
187.50 RUR
Profitto medio:
418.79 RUR
Perdita media:
-564.19 RUR
Massime perdite consecutive:
1 (-1 979.96 RUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 979.96 RUR (1)
Crescita mensile:
159.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 844.97 RUR
Massimale:
1 979.96 RUR (92.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 RUR)
Per equità:
0.00% (0.00 RUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|53
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.25 × 24
|
AMarkets-Real
|2.89 × 3375
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.84 × 98
|
RoboForex-Pro
|7.24 × 17
