Joyce Weiss Evans

GoldAdrian

Joyce Weiss Evans
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
18 (81.81%)
Loss Trade:
4 (18.18%)
Best Trade:
7.92 USD
Worst Trade:
-7.97 USD
Profitto lordo:
55.00 USD (5 764 pips)
Perdita lorda:
-19.48 USD (1 899 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (25.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.27 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
2.79
Long Trade:
15 (68.18%)
Short Trade:
7 (31.82%)
Fattore di profitto:
2.82
Profitto previsto:
1.61 USD
Profitto medio:
3.06 USD
Perdita media:
-4.87 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-12.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.74 USD (2)
Crescita mensile:
44.40%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
12.74 USD (13.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 21
AUDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 36
AUDCAD 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.9K
AUDCAD -4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.92 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +25.27 USD
Massima perdita consecutiva: -12.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
TradersGlobalGroup-Live 2
0.33 × 24
ICMarketsSC-Live22
0.50 × 12
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.60 × 40
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live27
0.83 × 83
ICMarketsSC-Live09
0.88 × 33
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
ICMarketsSC-Live24
0.94 × 62
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
Darwinex-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.23 × 93
FusionMarkets-Demo
1.33 × 126
TitanFX-03
1.46 × 174
ICMarketsSC-Live19
1.50 × 2
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
68 più
Non ci sono recensioni
2025.10.05 17:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 17:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
