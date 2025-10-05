SegnaliSezioni
Branislav Bridzik

Connector Live Signal

Branislav Bridzik
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
20 (58.82%)
Loss Trade:
14 (41.18%)
Best Trade:
18.14 EUR
Worst Trade:
-11.21 EUR
Profitto lordo:
148.44 EUR (14 772 pips)
Perdita lorda:
-85.23 EUR (8 305 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (44.68 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
44.68 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
67.60%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.31
Long Trade:
19 (55.88%)
Short Trade:
15 (44.12%)
Fattore di profitto:
1.74
Profitto previsto:
1.86 EUR
Profitto medio:
7.42 EUR
Perdita media:
-6.09 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-40.61 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-40.61 EUR (7)
Crescita mensile:
12.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.91 EUR
Massimale:
48.20 EUR (9.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
4.07% (23.56 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCHF 8
USDJPY 6
CHFJPY 4
AUDCAD 4
EURUSD 3
XAUUSD 3
AUDUSD 3
GBPJPY 1
EURAUD 1
EURNZD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCHF 10
USDJPY -1
CHFJPY 8
AUDCAD 6
EURUSD 18
XAUUSD -5
AUDUSD 28
GBPJPY 0
EURAUD -8
EURNZD 17
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCHF 357
USDJPY 64
CHFJPY 1.4K
AUDCAD 1K
EURUSD 933
XAUUSD -539
AUDUSD 1.4K
GBPJPY 13
EURAUD -1.2K
EURNZD 3.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PUPrime-Live
0.55 × 83
FPMarketsSC-Live
0.67 × 6
FusionMarkets-Live
0.81 × 62
RazeGlobalMarkets-Server
0.95 × 79
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.99 × 106
Exness-MT5Real12
1.33 × 3
TitanFX-MT5-01
1.65 × 66
Exness-MT5Real3
1.67 × 3
BlueberryMarkets-Live
1.77 × 142
VantageInternational-Live 10
1.87 × 87
Coinexx-Live
1.92 × 13
FxPro-MT5 Live02
1.97 × 103
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
Exness-MT5Real7
2.00 × 3
VantageInternational-Live 5
2.09 × 11
ICMarketsSC-MT5-2
2.09 × 681
RoboForex-ECN
2.26 × 2953
OneRoyal-Server
2.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
2.40 × 15
FundingTradersGroup-Server
2.45 × 33
RHCInvestments-Metadoro
2.50 × 2
Bybit-Live
2.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live
2.53 × 251
VantageInternational-Live 4
2.53 × 15
Darwinex-Live
2.97 × 115
Connector Live Signal
Non ci sono recensioni
2025.10.05 17:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
