- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
20 (58.82%)
Loss Trade:
14 (41.18%)
Best Trade:
18.14 EUR
Worst Trade:
-11.21 EUR
Profitto lordo:
148.44 EUR (14 772 pips)
Perdita lorda:
-85.23 EUR (8 305 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (44.68 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
44.68 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
67.60%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.31
Long Trade:
19 (55.88%)
Short Trade:
15 (44.12%)
Fattore di profitto:
1.74
Profitto previsto:
1.86 EUR
Profitto medio:
7.42 EUR
Perdita media:
-6.09 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-40.61 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-40.61 EUR (7)
Crescita mensile:
12.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.91 EUR
Massimale:
48.20 EUR (9.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
4.07% (23.56 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCHF
|8
|USDJPY
|6
|CHFJPY
|4
|AUDCAD
|4
|EURUSD
|3
|XAUUSD
|3
|AUDUSD
|3
|GBPJPY
|1
|EURAUD
|1
|EURNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCHF
|10
|USDJPY
|-1
|CHFJPY
|8
|AUDCAD
|6
|EURUSD
|18
|XAUUSD
|-5
|AUDUSD
|28
|GBPJPY
|0
|EURAUD
|-8
|EURNZD
|17
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCHF
|357
|USDJPY
|64
|CHFJPY
|1.4K
|AUDCAD
|1K
|EURUSD
|933
|XAUUSD
|-539
|AUDUSD
|1.4K
|GBPJPY
|13
|EURAUD
|-1.2K
|EURNZD
|3.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.14 EUR
Worst Trade: -11 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +44.68 EUR
Massima perdita consecutiva: -40.61 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PUPrime-Live
|0.55 × 83
|
FPMarketsSC-Live
|0.67 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.81 × 62
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.95 × 79
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.99 × 106
|
Exness-MT5Real12
|1.33 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|1.65 × 66
|
Exness-MT5Real3
|1.67 × 3
|
BlueberryMarkets-Live
|1.77 × 142
|
VantageInternational-Live 10
|1.87 × 87
|
Coinexx-Live
|1.92 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|1.97 × 103
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|2.00 × 3
|
VantageInternational-Live 5
|2.09 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.09 × 681
|
RoboForex-ECN
|2.26 × 2953
|
OneRoyal-Server
|2.33 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.40 × 15
|
FundingTradersGroup-Server
|2.45 × 33
|
RHCInvestments-Metadoro
|2.50 × 2
|
Bybit-Live
|2.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.53 × 251
|
VantageInternational-Live 4
|2.53 × 15
|
Darwinex-Live
|2.97 × 115
