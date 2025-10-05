- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
147
Profit Trade:
106 (72.10%)
Loss Trade:
41 (27.89%)
Best Trade:
220.20 USD
Worst Trade:
-130.80 USD
Profitto lordo:
1 261.32 USD (35 413 pips)
Perdita lorda:
-534.30 USD (13 666 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (67.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
228.54 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
99.54%
Massimo carico di deposito:
6.35%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
4.99
Long Trade:
77 (52.38%)
Short Trade:
70 (47.62%)
Fattore di profitto:
2.36
Profitto previsto:
4.95 USD
Profitto medio:
11.90 USD
Perdita media:
-13.03 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-64.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-131.14 USD (2)
Crescita mensile:
336.99%
Algo trading:
21%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
59.32 USD
Massimale:
145.76 USD (22.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.00% (145.64 USD)
Per equità:
7.76% (62.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|134
|USDJPY
|6
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|2
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|716
|USDJPY
|10
|EURUSD
|0
|GBPUSD
|0
|XAGUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|21K
|USDJPY
|511
|EURUSD
|73
|GBPUSD
|24
|XAGUSD
|3
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +220.20 USD
Worst Trade: -131 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +67.55 USD
Massima perdita consecutiva: -64.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 4
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
TickmillEU-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.08 × 177
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
FusionMarkets-Live
|1.25 × 156
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
806
USD
USD
6
21%
147
72%
100%
2.36
4.95
USD
USD
43%
1:500