SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / RI163
Mr Wanchai Phopan

RI163

Mr Wanchai Phopan
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Tickmill-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
147
Profit Trade:
106 (72.10%)
Loss Trade:
41 (27.89%)
Best Trade:
220.20 USD
Worst Trade:
-130.80 USD
Profitto lordo:
1 261.32 USD (35 413 pips)
Perdita lorda:
-534.30 USD (13 666 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (67.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
228.54 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
99.54%
Massimo carico di deposito:
6.35%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
4.99
Long Trade:
77 (52.38%)
Short Trade:
70 (47.62%)
Fattore di profitto:
2.36
Profitto previsto:
4.95 USD
Profitto medio:
11.90 USD
Perdita media:
-13.03 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-64.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-131.14 USD (2)
Crescita mensile:
336.99%
Algo trading:
21%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
59.32 USD
Massimale:
145.76 USD (22.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.00% (145.64 USD)
Per equità:
7.76% (62.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 134
USDJPY 6
EURUSD 4
GBPUSD 2
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 716
USDJPY 10
EURUSD 0
GBPUSD 0
XAGUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 21K
USDJPY 511
EURUSD 73
GBPUSD 24
XAGUSD 3
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +220.20 USD
Worst Trade: -131 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +67.55 USD
Massima perdita consecutiva: -64.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.25 × 4
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
TickmillEU-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
itexsys-Platform
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
1.08 × 177
Hankotrade-Live
1.20 × 5
FusionMarkets-Live
1.25 × 156
78 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.06 03:24
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.06 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 00:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 17:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 20 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RI163
30USD al mese
1%
0
0
USD
806
USD
6
21%
147
72%
100%
2.36
4.95
USD
43%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.