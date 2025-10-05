- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
143
Profit Trade:
122 (85.31%)
Loss Trade:
21 (14.69%)
Best Trade:
11.08 USD
Worst Trade:
-6.41 USD
Profitto lordo:
300.17 USD (58 746 pips)
Perdita lorda:
-40.86 USD (4 082 pips)
Vincite massime consecutive:
84 (170.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
170.03 USD (84)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
13.76%
Massimo carico di deposito:
143.49%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
143
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
13.56
Long Trade:
130 (90.91%)
Short Trade:
13 (9.09%)
Fattore di profitto:
7.35
Profitto previsto:
1.81 USD
Profitto medio:
2.46 USD
Perdita media:
-1.95 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-19.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.12 USD (17)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.66 USD
Massimale:
19.12 USD (9.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.51% (11.62 USD)
Per equità:
36.04% (68.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|105
|US100
|38
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|227
|US100
|32
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|23K
|US100
|32K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.08 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 84
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +170.03 USD
Massima perdita consecutiva: -19.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
114 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
259%
0
0
USD
USD
359
USD
USD
1
0%
143
85%
14%
7.34
1.81
USD
USD
36%
1:500