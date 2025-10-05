SegnaliSezioni
Moustafa Nagi Hussein Ziedan

Forexkite

Moustafa Nagi Hussein Ziedan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 88 USD al mese
crescita dal 2025 2%
XMGlobal-Real 36
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
28 (82.35%)
Loss Trade:
6 (17.65%)
Best Trade:
2.89 USD
Worst Trade:
-5.44 USD
Profitto lordo:
30.26 USD (3 014 pips)
Perdita lorda:
-21.28 USD (2 126 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (5.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.64 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
1.79%
Massimo carico di deposito:
1.60%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
1.65
Long Trade:
17 (50.00%)
Short Trade:
17 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
0.26 USD
Profitto medio:
1.08 USD
Perdita media:
-3.55 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.44 USD (1)
Crescita mensile:
1.80%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.44 USD (1.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.02% (5.18 USD)
Per equità:
0.50% (2.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 9
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 888
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.89 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.42 USD
Massima perdita consecutiva: -5.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 36" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.09 01:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 19:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 23:14
Share of trading days is too low
2025.10.05 23:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 23:14
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.05 16:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 16:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 16:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.05 16:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 16:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
