Trade:
11
Profit Trade:
10 (90.90%)
Loss Trade:
1 (9.09%)
Best Trade:
18.07 USD
Worst Trade:
-14.39 USD
Profitto lordo:
38.43 USD (374 577 pips)
Perdita lorda:
-14.39 USD (143 934 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (36.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.64 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.05%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.67
Long Trade:
7 (63.64%)
Short Trade:
4 (36.36%)
Fattore di profitto:
2.67
Profitto previsto:
2.19 USD
Profitto medio:
3.84 USD
Perdita media:
-14.39 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-14.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.39 USD (1)
Crescita mensile:
24.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
14.39 USD (10.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.53% (14.39 USD)
Per equità:
10.84% (13.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|10
|AUDCAD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|23
|AUDCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|231K
|AUDCAD
|135
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Best Trade: +18.07 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +36.64 USD
Massima perdita consecutiva: -14.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real15
|11.00 × 2
Signal for BTCUSD, XAUUSD and CADUSD, aiming for about 4-5% per day with low drawdown
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
250USD al mese
24%
0
0
USD
USD
124
USD
USD
1
100%
11
90%
100%
2.67
2.19
USD
USD
11%
1:200