Segnali / MetaTrader 5 / Alpha Signal 001 BTC XAUUSD AUDCAD
Hoang Hiep Dao

Alpha Signal 001 BTC XAUUSD AUDCAD

Hoang Hiep Dao
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 250 USD al mese
crescita dal 2025 24%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
10 (90.90%)
Loss Trade:
1 (9.09%)
Best Trade:
18.07 USD
Worst Trade:
-14.39 USD
Profitto lordo:
38.43 USD (374 577 pips)
Perdita lorda:
-14.39 USD (143 934 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (36.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.64 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.05%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.67
Long Trade:
7 (63.64%)
Short Trade:
4 (36.36%)
Fattore di profitto:
2.67
Profitto previsto:
2.19 USD
Profitto medio:
3.84 USD
Perdita media:
-14.39 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-14.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.39 USD (1)
Crescita mensile:
24.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
14.39 USD (10.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.53% (14.39 USD)
Per equità:
10.84% (13.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 10
AUDCAD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 23
AUDCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 231K
AUDCAD 135
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.07 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +36.64 USD
Massima perdita consecutiva: -14.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real15
11.00 × 2
Signal for BTCUSD, XAUUSD and CADUSD, aiming for about 4-5% per day with low drawdown
Non ci sono recensioni
2025.10.06 01:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 16:54
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.05 16:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 16:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
