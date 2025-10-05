- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
5 (55.55%)
Loss Trade:
4 (44.44%)
Best Trade:
28.28 USD
Worst Trade:
-7.00 USD
Profitto lordo:
51.02 USD (47 527 pips)
Perdita lorda:
-14.78 USD (64 306 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (32.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32.58 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
103.50%
Massimo carico di deposito:
8.69%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
4.66
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
3.45
Profitto previsto:
4.03 USD
Profitto medio:
10.20 USD
Perdita media:
-3.70 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-7.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.78 USD (3)
Crescita mensile:
15.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.81 USD
Massimale:
7.78 USD (3.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.23% (7.78 USD)
Per equità:
10.11% (25.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BITCOIN
|5
|EURUSD
|3
|GOLD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BITCOIN
|12
|EURUSD
|-4
|GOLD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BITCOIN
|-19K
|EURUSD
|-195
|GOLD
|2.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.28 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +32.58 USD
Massima perdita consecutiva: -7.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 52
|
PrimeXBroker-Live
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 139
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 59
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 14
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 8
|
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 10
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 30
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.04 × 55
|
XMGlobal-MT5 2
|0.13 × 75
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
15%
0
0
USD
USD
276
USD
USD
1
0%
9
55%
103%
3.45
4.03
USD
USD
10%
1:500