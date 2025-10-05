SegnaliSezioni
Aleksey Ananyev

Good signal

Aleksey Ananyev
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 15%
FxPro-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
5 (55.55%)
Loss Trade:
4 (44.44%)
Best Trade:
28.28 USD
Worst Trade:
-7.00 USD
Profitto lordo:
51.02 USD (47 527 pips)
Perdita lorda:
-14.78 USD (64 306 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (32.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32.58 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
103.50%
Massimo carico di deposito:
8.69%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
4.66
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
3.45
Profitto previsto:
4.03 USD
Profitto medio:
10.20 USD
Perdita media:
-3.70 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-7.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.78 USD (3)
Crescita mensile:
15.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.81 USD
Massimale:
7.78 USD (3.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.23% (7.78 USD)
Per equità:
10.11% (25.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BITCOIN 5
EURUSD 3
GOLD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BITCOIN 12
EURUSD -4
GOLD 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BITCOIN -19K
EURUSD -195
GOLD 2.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.28 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +32.58 USD
Massima perdita consecutiva: -7.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 52
PrimeXBroker-Live
0.00 × 6
OctaFX-Real
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 14
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 139
RoboForex-ECN
0.00 × 59
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 14
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 8
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
ICMarkets-MT5
0.00 × 30
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
XMGlobal-MT5 2
0.13 × 75
10 più
2025.10.06 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.05 21:04
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 20:03
Share of trading days is too low
2025.10.05 20:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 16:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 16:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 16:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.05 16:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 16:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Good signal
30USD al mese
15%
0
0
USD
276
USD
1
0%
9
55%
103%
3.45
4.03
USD
10%
1:500
Copia

