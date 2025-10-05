SegnaliSezioni
Ahmad Jarkasi

Xauud trade

Ahmad Jarkasi
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 30%
Exness-MT5Real6
1:100
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
771
Profit Trade:
645 (83.65%)
Loss Trade:
126 (16.34%)
Best Trade:
715 670.72 IDR
Worst Trade:
-527 187.34 IDR
Profitto lordo:
31 003 928.57 IDR (1 617 572 pips)
Perdita lorda:
-6 266 659.12 IDR (280 873 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (1 818 777.45 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
2 047 980.28 IDR (24)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
191
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
14.23
Long Trade:
771 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.95
Profitto previsto:
32 084.66 IDR
Profitto medio:
48 068.11 IDR
Perdita media:
-49 735.39 IDR
Massime perdite consecutive:
8 (-167 233.97 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-932 116.32 IDR (2)
Crescita mensile:
388.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 IDR
Massimale:
1 738 051.95 IDR (9.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.34% (1 738 051.95 IDR)
Per equità:
0.00% (0.00 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 769
BTCUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.5K
BTCUSD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.3M
BTCUSD 10K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +715 670.72 IDR
Worst Trade: -527 187 IDR
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 818 777.45 IDR
Massima perdita consecutiva: -167 233.97 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
1.14 × 187
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.76 × 49
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
18.23 × 13
Non ci sono recensioni
2025.10.05 15:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 15:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
