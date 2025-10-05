- Crescita
Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
771
Profit Trade:
645 (83.65%)
Loss Trade:
126 (16.34%)
Best Trade:
715 670.72 IDR
Worst Trade:
-527 187.34 IDR
Profitto lordo:
31 003 928.57 IDR (1 617 572 pips)
Perdita lorda:
-6 266 659.12 IDR (280 873 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (1 818 777.45 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
2 047 980.28 IDR (24)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
191
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
14.23
Long Trade:
771 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.95
Profitto previsto:
32 084.66 IDR
Profitto medio:
48 068.11 IDR
Perdita media:
-49 735.39 IDR
Massime perdite consecutive:
8 (-167 233.97 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-932 116.32 IDR (2)
Crescita mensile:
388.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 IDR
Massimale:
1 738 051.95 IDR (9.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.34% (1 738 051.95 IDR)
Per equità:
0.00% (0.00 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|769
|BTCUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.5K
|BTCUSD
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.3M
|BTCUSD
|10K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Best Trade: +715 670.72 IDR
Worst Trade: -527 187 IDR
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 818 777.45 IDR
Massima perdita consecutiva: -167 233.97 IDR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.14 × 187
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.76 × 49
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|18.23 × 13
