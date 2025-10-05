SegnaliSezioni
Olaniyi Matthew Olaleye

Tuntun

Olaniyi Matthew Olaleye
29 settimane
0 / 0 USD
0%
FxPro.com-Real08
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
49
Profit Trade:
42 (85.71%)
Loss Trade:
7 (14.29%)
Best Trade:
213.81 USD
Worst Trade:
-123.03 USD
Profitto lordo:
1 986.11 USD (10 793 pips)
Perdita lorda:
-301.00 USD (24 170 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (1 321.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 321.71 USD (28)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
7.15
Long Trade:
18 (36.73%)
Short Trade:
31 (63.27%)
Fattore di profitto:
6.60
Profitto previsto:
34.39 USD
Profitto medio:
47.29 USD
Perdita media:
-43.00 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-235.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-235.80 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
230.79 USD
Massimale:
235.80 USD (146.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 32
GBPUSD 12
GOLD 2
USDCHF 2
NZDUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.2K
GBPUSD 428
GOLD -236
USDCHF 300
NZDUSD 26
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 6K
GBPUSD 3.9K
GOLD -24K
USDCHF 491
NZDUSD 78
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +213.81 USD
Worst Trade: -123 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 321.71 USD
Massima perdita consecutiva: -235.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro.com-Real08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

This signal will make you consistent profit and it will never blow your account

Do not double the trading size

Deposit must be minimum of $500

Maximum of two open trades at a time

Trades can run into days but will be managed well

Trade with what you can afford to lose

