- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
16 (84.21%)
Loss Trade:
3 (15.79%)
Best Trade:
147.00 USD
Worst Trade:
-63.00 USD
Profitto lordo:
668.20 USD (7 166 pips)
Perdita lorda:
-131.40 USD (1 222 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (447.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
447.00 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
12.65%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
8.52
Long Trade:
10 (52.63%)
Short Trade:
9 (47.37%)
Fattore di profitto:
5.09
Profitto previsto:
28.25 USD
Profitto medio:
41.76 USD
Perdita media:
-43.80 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-63.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-63.00 USD (1)
Crescita mensile:
8.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
63.00 USD (0.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
5.83% (293.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.Lcm
|18
|USOIL.Lcm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.Lcm
|533
|USOIL.Lcm
|4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.Lcm
|5.9K
|USOIL.Lcm
|70
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +147.00 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +447.00 USD
Massima perdita consecutiva: -63.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Oval-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
I, Jon Trader, am an individual trader, who focuses on building a trading portfolio for consistent equity growth every month.
Non ci sono recensioni