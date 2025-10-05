- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
189
Profit Trade:
97 (51.32%)
Loss Trade:
92 (48.68%)
Best Trade:
12.55 USD
Worst Trade:
-3.04 USD
Profitto lordo:
235.19 USD (1 175 783 pips)
Perdita lorda:
-200.73 USD (1 003 239 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (29.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.10 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
0.93
Long Trade:
113 (59.79%)
Short Trade:
76 (40.21%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
2.42 USD
Perdita media:
-2.18 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-13.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.28 USD (6)
Crescita mensile:
23.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.31 USD
Massimale:
37.00 USD (16.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.49% (37.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|189
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|34
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|173K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.55 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +29.10 USD
Massima perdita consecutiva: -13.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 507
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 78
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 11
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 8
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 133
|
ICMarketsSC-Live22
|0.45 × 49
