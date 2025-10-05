SegnaliSezioni
Borneo BTC MT4
Sugianto

Borneo BTC MT4

Sugianto
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 17%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
189
Profit Trade:
97 (51.32%)
Loss Trade:
92 (48.68%)
Best Trade:
12.55 USD
Worst Trade:
-3.04 USD
Profitto lordo:
235.19 USD (1 175 783 pips)
Perdita lorda:
-200.73 USD (1 003 239 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (29.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.10 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
0.93
Long Trade:
113 (59.79%)
Short Trade:
76 (40.21%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
2.42 USD
Perdita media:
-2.18 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-13.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.28 USD (6)
Crescita mensile:
23.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.31 USD
Massimale:
37.00 USD (16.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.49% (37.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 189
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 34
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 173K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.55 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +29.10 USD
Massima perdita consecutiva: -13.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 507
VantageInternational-Live 16
0.00 × 78
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 12
VantageInternational-Live 20
0.00 × 11
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 8
TitanFX-02
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 133
ICMarketsSC-Live22
0.45 × 49
Non ci sono recensioni
2025.10.05 13:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
