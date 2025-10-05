- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
15.06 HKD
Worst Trade:
-0.26 HKD
Profitto lordo:
47.90 HKD (773 pips)
Perdita lorda:
-0.26 HKD (4 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (28.61 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
28.61 HKD (6)
Indice di Sharpe:
1.39
Attività di trading:
39.25%
Massimo carico di deposito:
1.44%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
183.23
Long Trade:
8 (88.89%)
Short Trade:
1 (11.11%)
Fattore di profitto:
184.23
Profitto previsto:
5.29 HKD
Profitto medio:
5.99 HKD
Perdita media:
-0.26 HKD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.26 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-0.26 HKD (1)
Crescita mensile:
0.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
0.26 HKD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 HKD)
Per equità:
0.57% (46.04 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|5
|EURJPY
|2
|USDJPY
|1
|EURAUD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|4
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|EURAUD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|435
|EURJPY
|171
|USDJPY
|81
|EURAUD
|82
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.06 HKD
Worst Trade: -0 HKD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +28.61 HKD
Massima perdita consecutiva: -0.26 HKD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.16 × 19
|
ICMarketsSC-Live27
|0.48 × 61
|
ICMarketsSC-Live25
|0.58 × 120
|
ICMarketsSC-Live24
|0.78 × 283
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|1.50 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.66 × 29
|
ICMarketsSC-Live14
|2.70 × 84
|
ICMarketsSC-Live23
|2.84 × 32
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|3.50 × 2
|
ThreeTrader-Live
|3.53 × 68
|
TradersWay-Live 2
|3.73 × 93
|
ICMarketsSC-Live26
|3.92 × 59
|
FxPro.com-Real03
|4.67 × 18
|
VantageInternational-Live 8
|4.67 × 3
|
Tickmill-Live08
|4.94 × 33
|
MEXAtlantic-Real-2
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|6.11 × 102
|
XMTrading-Real 49
|8.00 × 5
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
8K
HKD
HKD
1
100%
9
88%
39%
184.23
5.29
HKD
HKD
1%
1:500