- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
500
Profit Trade:
383 (76.60%)
Loss Trade:
117 (23.40%)
Best Trade:
87.64 USD
Worst Trade:
-211.60 USD
Profitto lordo:
2 820.79 USD (252 006 pips)
Perdita lorda:
-1 663.44 USD (112 955 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (166.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
166.96 USD (27)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
2.12
Long Trade:
280 (56.00%)
Short Trade:
220 (44.00%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
2.31 USD
Profitto medio:
7.36 USD
Perdita media:
-14.22 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-202.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-393.30 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
498.84 USD
Massimale:
545.95 USD (417.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|498
|GBPUSD.m
|1
|NQ.m
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.m
|1.2K
|GBPUSD.m
|1
|NQ.m
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.m
|138K
|GBPUSD.m
|69
|NQ.m
|775
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +87.64 USD
Worst Trade: -212 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +166.96 USD
Massima perdita consecutiva: -202.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Folowww me if you have a spirit
