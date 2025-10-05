SegnaliSezioni
Tuan Hai Ha

Gold Scalp

Tuan Hai Ha
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 37%
ICMarketsSC-MT5-4
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
25 (80.64%)
Loss Trade:
6 (19.35%)
Best Trade:
26.60 USD
Worst Trade:
-3.92 USD
Profitto lordo:
158.30 USD (2 065 pips)
Perdita lorda:
-8.52 USD (113 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (91.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91.95 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
0.30%
Massimo carico di deposito:
39.13%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
38.21
Long Trade:
24 (77.42%)
Short Trade:
7 (22.58%)
Fattore di profitto:
18.58
Profitto previsto:
4.83 USD
Profitto medio:
6.33 USD
Perdita media:
-1.42 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.92 USD (1)
Crescita mensile:
26.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.92 USD (0.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.89% (3.92 USD)
Per equità:
4.79% (25.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 150
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.60 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +91.95 USD
Massima perdita consecutiva: -2.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5872
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.56 × 756
59 più
breakout-based scalping strategy with strict risk management, delivering consistent performance
Non ci sono recensioni
2025.10.13 10:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 09:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 10:34
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.05 10:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 10:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Scalp
30USD al mese
37%
0
0
USD
550
USD
8
100%
31
80%
0%
18.57
4.83
USD
5%
1:300
Copia

