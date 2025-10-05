- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
25 (80.64%)
Loss Trade:
6 (19.35%)
Best Trade:
26.60 USD
Worst Trade:
-3.92 USD
Profitto lordo:
158.30 USD (2 065 pips)
Perdita lorda:
-8.52 USD (113 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (91.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91.95 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
0.30%
Massimo carico di deposito:
39.13%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
38.21
Long Trade:
24 (77.42%)
Short Trade:
7 (22.58%)
Fattore di profitto:
18.58
Profitto previsto:
4.83 USD
Profitto medio:
6.33 USD
Perdita media:
-1.42 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.92 USD (1)
Crescita mensile:
26.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.92 USD (0.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.89% (3.92 USD)
Per equità:
4.79% (25.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|150
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.60 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +91.95 USD
Massima perdita consecutiva: -2.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 5872
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.56 × 756
breakout-based scalping strategy with strict risk management, delivering consistent performance
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
37%
0
0
USD
USD
550
USD
USD
8
100%
31
80%
0%
18.57
4.83
USD
USD
5%
1:300