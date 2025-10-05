- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
14 (46.66%)
Loss Trade:
16 (53.33%)
Best Trade:
90 075.00 USD
Worst Trade:
-86 631.00 USD
Profitto lordo:
221 240.31 USD (159 075 pips)
Perdita lorda:
-206 623.52 USD (148 359 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (19 703.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
90 075.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
14.62%
Ultimo trade:
16 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
15 (50.00%)
Short Trade:
15 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
487.23 USD
Profitto medio:
15 802.88 USD
Perdita media:
-12 913.97 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-101.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-86 631.00 USD (1)
Crescita mensile:
1.51%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
101.80 USD
Massimale:
86 631.00 USD (21.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pc
|15
|GF25DEC.pc
|8
|GF25AUG.pc
|6
|AUDUSD.pc
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.pc
|132K
|GF25DEC.pc
|-165K
|GF25AUG.pc
|47K
|AUDUSD.pc
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.pc
|65K
|GF25DEC.pc
|-103K
|GF25AUG.pc
|49K
|AUDUSD.pc
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +90 075.00 USD
Worst Trade: -86 631 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +19 703.28 USD
Massima perdita consecutiva: -101.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SocratesLegacy-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
