Abraham Utomo Santosa

ABRAHAM SANTOSA ARBITRASE

Abraham Utomo Santosa
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
0%
SocratesLegacy-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
14 (46.66%)
Loss Trade:
16 (53.33%)
Best Trade:
90 075.00 USD
Worst Trade:
-86 631.00 USD
Profitto lordo:
221 240.31 USD (159 075 pips)
Perdita lorda:
-206 623.52 USD (148 359 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (19 703.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
90 075.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
14.62%
Ultimo trade:
16 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
15 (50.00%)
Short Trade:
15 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
487.23 USD
Profitto medio:
15 802.88 USD
Perdita media:
-12 913.97 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-101.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-86 631.00 USD (1)
Crescita mensile:
1.51%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
101.80 USD
Massimale:
86 631.00 USD (21.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.pc 15
GF25DEC.pc 8
GF25AUG.pc 6
AUDUSD.pc 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.pc 132K
GF25DEC.pc -165K
GF25AUG.pc 47K
AUDUSD.pc 0
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.pc 65K
GF25DEC.pc -103K
GF25AUG.pc 49K
AUDUSD.pc 0
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +90 075.00 USD
Worst Trade: -86 631 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +19 703.28 USD
Massima perdita consecutiva: -101.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SocratesLegacy-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Arbitrase trade by Abraham Santosa
Non ci sono recensioni
2025.10.05 09:24
No swaps are charged on the signal account
2025.10.05 09:24
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 5.63% of days out of the 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 09:24
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4.23% of days out of the 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 09:24
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.05 09:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.05 09:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 16 days
