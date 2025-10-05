- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
25 (96.15%)
Loss Trade:
1 (3.85%)
Best Trade:
32.60 USD
Worst Trade:
-7.60 USD
Profitto lordo:
325.50 USD (2 564 pips)
Perdita lorda:
-10.90 USD (75 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (226.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
226.00 USD (15)
Indice di Sharpe:
1.77
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
40.33
Long Trade:
18 (69.23%)
Short Trade:
8 (30.77%)
Fattore di profitto:
29.86
Profitto previsto:
12.10 USD
Profitto medio:
13.02 USD
Perdita media:
-10.90 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.60 USD (1)
Crescita mensile:
6.29%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.10 USD
Massimale:
7.80 USD (0.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDv
|315
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDv
|2.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +32.60 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +226.00 USD
Massima perdita consecutiva: -7.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KVBFuturesIndonesia-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni