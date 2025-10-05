- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
317
Profit Trade:
233 (73.50%)
Loss Trade:
84 (26.50%)
Best Trade:
22.50 USD
Worst Trade:
-55.16 USD
Profitto lordo:
653.33 USD (48 883 pips)
Perdita lorda:
-530.51 USD (51 738 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (13.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.69 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
74
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.37
Long Trade:
166 (52.37%)
Short Trade:
151 (47.63%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
2.80 USD
Perdita media:
-6.32 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-314.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-314.11 USD (7)
Crescita mensile:
2.46%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
140.56 USD
Massimale:
331.51 USD (6.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|194
|XAUUSD.v2
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|191
|XAUUSD.v2
|-68
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|19K
|XAUUSD.v2
|-22K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.50 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +13.61 USD
Massima perdita consecutiva: -314.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValburyAsiaFutures-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PlexyTrade-Live
|9.29 × 14
Non ci sono recensioni