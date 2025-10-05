SegnaliSezioni
Andry Christian

MarketWizard VAL

Andry Christian
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
ValburyAsiaFutures-Real
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
317
Profit Trade:
233 (73.50%)
Loss Trade:
84 (26.50%)
Best Trade:
22.50 USD
Worst Trade:
-55.16 USD
Profitto lordo:
653.33 USD (48 883 pips)
Perdita lorda:
-530.51 USD (51 738 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (13.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.69 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
74
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.37
Long Trade:
166 (52.37%)
Short Trade:
151 (47.63%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
2.80 USD
Perdita media:
-6.32 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-314.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-314.11 USD (7)
Crescita mensile:
2.46%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
140.56 USD
Massimale:
331.51 USD (6.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 194
XAUUSD.v2 123
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 191
XAUUSD.v2 -68
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 19K
XAUUSD.v2 -22K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.50 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +13.61 USD
Massima perdita consecutiva: -314.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValburyAsiaFutures-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PlexyTrade-Live
9.29 × 14
2025.10.05 08:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
