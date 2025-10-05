SegnaliSezioni
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
599
Profit Trade:
577 (96.32%)
Loss Trade:
22 (3.67%)
Best Trade:
547.40 USD
Worst Trade:
-100.43 USD
Profitto lordo:
11 371.94 USD (7 405 074 pips)
Perdita lorda:
-1 229.29 USD (2 564 615 pips)
Vincite massime consecutive:
280 (5 535.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 535.84 USD (280)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.36%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
495
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
8.29
Long Trade:
253 (42.24%)
Short Trade:
346 (57.76%)
Fattore di profitto:
9.25
Profitto previsto:
16.93 USD
Profitto medio:
19.71 USD
Perdita media:
-55.88 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-1 223.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 223.36 USD (17)
Crescita mensile:
711.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 223.36 USD (14.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.61% (1 223.36 USD)
Per equità:
22.12% (2 559.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.cn 263
USDCHF.cn 180
BTCUSD.cn 156
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.cn 3.8K
USDCHF.cn 2.7K
BTCUSD.cn 3.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.cn 248K
USDCHF.cn 21K
BTCUSD.cn 4.6M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +547.40 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 280
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +5 535.84 USD
Massima perdita consecutiva: -1 223.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.05 07:24
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.05 07:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 07:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 07:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
