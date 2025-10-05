SegnaliSezioni
Cheng-heng Chuang

Arbitrage

Cheng-heng Chuang
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 5%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
257
Profit Trade:
245 (95.33%)
Loss Trade:
12 (4.67%)
Best Trade:
6.72 USD
Worst Trade:
-0.48 USD
Profitto lordo:
257.18 USD (295 609 pips)
Perdita lorda:
-13.23 USD (87 pips)
Vincite massime consecutive:
91 (112.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
112.73 USD (91)
Indice di Sharpe:
0.77
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.96%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
177
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
508.23
Long Trade:
198 (77.04%)
Short Trade:
59 (22.96%)
Fattore di profitto:
19.44
Profitto previsto:
0.95 USD
Profitto medio:
1.05 USD
Perdita media:
-1.10 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.48 USD (1)
Crescita mensile:
4.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.48 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.48% (94.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 58
XETUSD 52
USDJPY 25
USDCAD 16
GBPUSD 16
NZDUSD 14
AUDUSD 14
USDCHF 14
EURUSD 11
XAUUSD 11
GBPNZD 10
XBNUSD 4
XAUEUR 4
CADJPY 3
GBPCAD 2
EURCAD 1
EURGBP 1
EURJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 51
XETUSD 49
USDJPY 34
USDCAD 5
GBPUSD 12
NZDUSD 5
AUDUSD 13
USDCHF 18
EURUSD 12
XAUUSD 25
GBPNZD 2
XBNUSD 2
XAUEUR 15
CADJPY 1
GBPCAD 0
EURCAD 0
EURGBP 0
EURJPY 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 182K
XETUSD 100K
USDJPY 1.7K
USDCAD 193
GBPUSD 553
NZDUSD 122
AUDUSD 212
USDCHF 294
EURUSD 173
XAUUSD 2.5K
GBPNZD 269
XBNUSD 5.3K
XAUEUR 1.3K
CADJPY 105
GBPCAD -14
EURCAD 51
EURGBP 0
EURJPY 6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.72 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 91
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +112.73 USD
Massima perdita consecutiva: -0.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InfinoxLimited-MT5Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
13.83 × 35
Non ci sono recensioni
2025.10.05 05:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
