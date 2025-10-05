- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
257
Profit Trade:
245 (95.33%)
Loss Trade:
12 (4.67%)
Best Trade:
6.72 USD
Worst Trade:
-0.48 USD
Profitto lordo:
257.18 USD (295 609 pips)
Perdita lorda:
-13.23 USD (87 pips)
Vincite massime consecutive:
91 (112.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
112.73 USD (91)
Indice di Sharpe:
0.77
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.96%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
177
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
508.23
Long Trade:
198 (77.04%)
Short Trade:
59 (22.96%)
Fattore di profitto:
19.44
Profitto previsto:
0.95 USD
Profitto medio:
1.05 USD
Perdita media:
-1.10 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.48 USD (1)
Crescita mensile:
4.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.48 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.48% (94.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|58
|XETUSD
|52
|USDJPY
|25
|USDCAD
|16
|GBPUSD
|16
|NZDUSD
|14
|AUDUSD
|14
|USDCHF
|14
|EURUSD
|11
|XAUUSD
|11
|GBPNZD
|10
|XBNUSD
|4
|XAUEUR
|4
|CADJPY
|3
|GBPCAD
|2
|EURCAD
|1
|EURGBP
|1
|EURJPY
|1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|51
|XETUSD
|49
|USDJPY
|34
|USDCAD
|5
|GBPUSD
|12
|NZDUSD
|5
|AUDUSD
|13
|USDCHF
|18
|EURUSD
|12
|XAUUSD
|25
|GBPNZD
|2
|XBNUSD
|2
|XAUEUR
|15
|CADJPY
|1
|GBPCAD
|0
|EURCAD
|0
|EURGBP
|0
|EURJPY
|0
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|182K
|XETUSD
|100K
|USDJPY
|1.7K
|USDCAD
|193
|GBPUSD
|553
|NZDUSD
|122
|AUDUSD
|212
|USDCHF
|294
|EURUSD
|173
|XAUUSD
|2.5K
|GBPNZD
|269
|XBNUSD
|5.3K
|XAUEUR
|1.3K
|CADJPY
|105
|GBPCAD
|-14
|EURCAD
|51
|EURGBP
|0
|EURJPY
|6
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.72 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 91
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +112.73 USD
Massima perdita consecutiva: -0.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InfinoxLimited-MT5Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|13.83 × 35
Non ci sono recensioni
