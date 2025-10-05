- Crescita
Trade:
14
Profit Trade:
11 (78.57%)
Loss Trade:
3 (21.43%)
Best Trade:
5.52 USD
Worst Trade:
-0.67 USD
Profitto lordo:
31.12 USD (311 091 pips)
Perdita lorda:
-1.52 USD (15 161 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (14.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.80 USD (4)
Indice di Sharpe:
1.01
Attività di trading:
57.52%
Massimo carico di deposito:
92.10%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
29.60
Long Trade:
3 (21.43%)
Short Trade:
11 (78.57%)
Fattore di profitto:
20.47
Profitto previsto:
2.11 USD
Profitto medio:
2.83 USD
Perdita media:
-0.51 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.00 USD (2)
Algo trading:
28%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.00 USD (0.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.76% (1.00 USD)
Per equità:
60.80% (89.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSDm
|30
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSDm
|296K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.52 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +14.64 USD
Massima perdita consecutiva: -1.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
