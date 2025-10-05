- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
186
Profit Trade:
112 (60.21%)
Loss Trade:
74 (39.78%)
Best Trade:
913.17 USD
Worst Trade:
-610.61 USD
Profitto lordo:
7 403.23 USD (26 221 pips)
Perdita lorda:
-6 689.32 USD (30 459 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (260.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 505.89 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.26
Long Trade:
111 (59.68%)
Short Trade:
75 (40.32%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
3.84 USD
Profitto medio:
66.10 USD
Perdita media:
-90.40 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 325.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 271.60 USD (5)
Crescita mensile:
11.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 837.14 USD
Massimale:
2 710.26 USD (24.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|186
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDu
|714
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDu
|-4.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +913.17 USD
Worst Trade: -611 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +260.00 USD
Massima perdita consecutiva: -1 325.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni