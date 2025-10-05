- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
595
Profit Trade:
451 (75.79%)
Loss Trade:
144 (24.20%)
Best Trade:
452.40 USD
Worst Trade:
-1 114.20 USD
Profitto lordo:
16 323.41 USD (171 078 pips)
Perdita lorda:
-12 194.07 USD (109 634 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (199.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 951.90 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
326 (54.79%)
Short Trade:
269 (45.21%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
6.94 USD
Profitto medio:
36.19 USD
Perdita media:
-84.68 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 274.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 553.40 USD (8)
Crescita mensile:
-97.73%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
37%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
67.17 USD
Massimale:
5 553.60 USD (55.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|594
|XAGUSDv
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDv
|4.1K
|XAGUSDv
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDv
|61K
|XAGUSDv
|-19
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
