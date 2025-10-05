SegnaliSezioni
Fakar Suhartami Pratama

Goat Iffah

0 recensioni
70 settimane
0 / 0 USD
0%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
595
Profit Trade:
451 (75.79%)
Loss Trade:
144 (24.20%)
Best Trade:
452.40 USD
Worst Trade:
-1 114.20 USD
Profitto lordo:
16 323.41 USD (171 078 pips)
Perdita lorda:
-12 194.07 USD (109 634 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (199.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 951.90 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
326 (54.79%)
Short Trade:
269 (45.21%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
6.94 USD
Profitto medio:
36.19 USD
Perdita media:
-84.68 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 274.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 553.40 USD (8)
Crescita mensile:
-97.73%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
37%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
67.17 USD
Massimale:
5 553.60 USD (55.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDv 594
XAGUSDv 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDv 4.1K
XAGUSDv -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDv 61K
XAGUSDv -19
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +452.40 USD
Worst Trade: -1 114 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +199.05 USD
Massima perdita consecutiva: -1 274.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

member
Non ci sono recensioni
2025.10.05 03:04
Trading operations on the account were performed for only 63 days. This comprises 12.96% of days out of the 486 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 03:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
